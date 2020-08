貝魯特爆炸第一批消防員曝光！3人猛撬開門　灰飛煙滅後「剩滿地碎衣服」惹哭家屬

▲貝魯特爆炸第一批消防員失聯,現場僅剩破碎衣物。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

黎巴嫩貝魯特港區日前發生硝酸銨大爆炸,造成137人死亡、5000多人受傷,而在接二連三的大爆炸發生之前,已經有當地民眾通報警消,10名消防員率先抵達到炸地點後,試圖想要進入倉庫內滅火,其中3名消防員在撬開門的過程中,突然又爆發第二波爆炸,10名消防員瞬間失去聯繫,如今只剩下破碎的衣物留在現場,惹人鼻酸。

根據《紐約郵報》報導,存放在貝魯特港的2750噸硝酸銨,在政府的包庇下存放多年,發生爆炸當天巨大聲響讓附近民眾相當恐慌,且陸續爆出火花,於是通報警消。第一批抵達的10名消防隊員,發現爆炸倉庫冒出熊熊黑煙,急著想要打開,卻未料接著爆發二、三波爆炸,所有人頓時失去聯繫,其中25歲女消防員法里斯(Sahar Faris)已經被找到,但剩下9名同伴還是不見蹤影。

而在爆炸後,消防救援人員陸續撲滅火勢,回到爆炸起始點,發現破碎一地的衣物,雖無人敢妄下定論,但似乎也都知道凶多吉少。目前救災工作仍持續,多國也伸出援手,包括法國(前統治國)也緊急運送25噸物資抵達。

推特上瘋傳三名消防員最後身影與破碎的衣物照,不少網友惋惜「希望他們可以趕快被找到」、「家人一定非常難過」、「這場爆炸讓很多家庭都破碎了」、「很鼻酸!」

►東西這樣買很划算

Closest view off the explosion in Lebanon

That dude probably dead by now



#Lebanon #Beirut pic.twitter.com/G6lwgubu7e