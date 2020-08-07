貝魯特爆炸第一批消防員曝光！3人猛撬開門　灰飛煙滅後「剩滿地碎衣服」惹哭家屬

▲貝魯特爆炸第一批消防員失聯，現場僅剩破碎衣物。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

黎巴嫩貝魯特港區日前發生硝酸銨大爆炸，造成137人死亡、5000多人受傷，而在接二連三的大爆炸發生之前，已經有當地民眾通報警消，10名消防員率先抵達到炸地點後，試圖想要進入倉庫內滅火，其中3名消防員在撬開門的過程中，突然又爆發第二波爆炸，10名消防員瞬間失去聯繫，如今只剩下破碎的衣物留在現場，惹人鼻酸。

根據《紐約郵報》報導，存放在貝魯特港的2750噸硝酸銨，在政府的包庇下存放多年，發生爆炸當天巨大聲響讓附近民眾相當恐慌，且陸續爆出火花，於是通報警消。第一批抵達的10名消防隊員，發現爆炸倉庫冒出熊熊黑煙，急著想要打開，卻未料接著爆發二、三波爆炸，所有人頓時失去聯繫，其中25歲女消防員法里斯（Sahar Faris）已經被找到，但剩下9名同伴還是不見蹤影。

而在爆炸後，消防救援人員陸續撲滅火勢，回到爆炸起始點，發現破碎一地的衣物，雖無人敢妄下定論，但似乎也都知道凶多吉少。目前救災工作仍持續，多國也伸出援手，包括法國（前統治國）也緊急運送25噸物資抵達。

推特上瘋傳三名消防員最後身影與破碎的衣物照，不少網友惋惜「希望他們可以趕快被找到」、「家人一定非常難過」、「這場爆炸讓很多家庭都破碎了」、「很鼻酸！」

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