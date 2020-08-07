炸到崩潰！黎巴嫩民眾不滿「政府釀人禍」　淚求法國「重新接手」救命

▲法國總統馬克宏前往黎巴嫩。（圖／路透社）

文／中央社

黎巴嫩大爆炸2天後，法國總統馬克宏6日飛抵貝魯特，除承諾全力給予人道救助外，也呼籲推動政治改革。黎巴嫩人民不滿政府貪污無能，超過5萬人連署請求法國接手治理。

馬克宏（Emmanuel Macron）6日上午11時抵達黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），為災後首位造訪當地的世界領袖。黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）與當地政要親自迎接，馬克宏一落地，便在推特上寫道：「黎巴嫩並不孤單。」

帶來大批人道救助物資與協助承諾的法國，儼然成為黎巴嫩這場造成至少137人死亡人為災害的最後一絲希望。

早在爆炸案之前，黎巴嫩就因為多年的政治動盪、貪污腐敗、經濟危機等問題而極不穩定，這一次的大爆炸使民怨更加沸騰。馬克宏也如預期以協助為籌碼，呼籲黎巴嫩政府推動改革，「我等待黎巴嫩政府對於他們承諾的清楚回覆：法治國家、透明度、自由、民主、重要改革」。

他呼籲黎巴嫩政要「深刻改變」，使國家走出政治與經濟困境。馬克宏疾呼「現在是責任的時刻」，他要求重建政治議程。

馬克宏向一群高喊「人民要政權垮台」的民眾表示，「我在此便是要推動新的政治倡議」。接著馬克宏在巡視受創港口時，被大批民眾包圍，他也停下與民眾對話。一位民眾向馬克宏表示：「人民要的不是協助，而是政治行動，讓我們擺脫這個政治階層。」他先是表示理解人民的憤怒，接著回覆：「黎巴嫩是主權國家，這件事不是由我來做，而是由你們。」

然而眼下最緊急的，仍是人道救援。馬克宏6日晚間在國際記者會中承諾，將給予黎巴嫩所有需要的幫助，「最緊急的是提供協助」。他表示下週將先派遣直升機、航空母艦協助，同時補充協助與支援將會在未來幾天完成規劃，並由聯合國與世界銀行進行協調。

法國與黎巴嫩歷史淵源相當深厚，第一次世界大戰後，國際聯盟將原屬鄂圖曼帝國的部分領土委託法國監管，其中就包含黎巴嫩和敘利亞。

從1941年法國宣布結束對黎巴嫩的委任統治至1943年黎巴嫩宣布獨立，法國在此過程中扮演了重要的治理角色；對部分民眾而言，法國打造了現代黎巴嫩的政治結構，甚至將法國視為黎巴嫩的「教母」。

因此，大爆炸發生後，便有民眾在網路上發起連署，請求法國「在未來10年間治理黎巴嫩」，2天內連署人數就已超過5萬人。連署書寫道：「很清楚的，黎巴嫩當局完全無能鞏固與管理國家。體制失能、貪污、恐怖主義和民兵，這個國家已搖搖欲墜。我們認為黎巴嫩應該回到法國託管，以建立健全和永續的治理。」黎巴嫩外交部長維貝（Charbel Wehbé）今日接受歐洲第一電台（Europe 1）專訪時表示，已經成立事故調查委員會，並承諾於4天內完成詳細報告，釐清責任。

Le Liban n’est pas seul. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 6, 2020

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