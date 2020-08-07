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日本郭台銘：現在大學生太廢「素質都很差」　遞名片還要人教

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日本企業家永守重信砲轟大學畢業生，竟然不知道怎麼遞名片。（示意圖，photo-ac）

▲日本企業家永守重信砲轟大學畢業生，竟然不知道怎麼遞名片。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有日本「郭台銘」之稱的企業家永守重信，是「日本電產」的創始人，最近他接受電視節目訪問時，表示自己每年錄用將近1萬名大學生，但素質都很差，不但不懂該專業領域的知識，甚至有些人連怎麼遞名片都不會，讓他痛斥教育必須做出改革，不過這樣的言論也引起網友激烈討論。

75歲的永守重信日前上經濟節目時，除了分享自己在疫情期間的經營心得，對於現在大學生頗有微詞，他表示公司每年招收將近萬名畢業生，卻還要從基礎教起，這些大學生無法成為公司的即戰力，經過4年學到的只有考試方法。

永守重信日前上節目，對現今大學生提出批判。（翻攝自itmedia.co.jp）

永守重信一針見血指出現今大學生的狀況，「現在的學生一無是處」「不但不會說英文，也沒有專業的知識」「企管系畢業的還對企業經營不清不楚」，認為大學一直教出這種學生，真的很奇怪。

「日本電產」是世界級的電子公司，市佔率為全球之冠，而永守重信正是創始人。他的企業重視員工的忠誠和幹勁，珍視夥伴，就算經歷了2008年的金融海嘯也未裁員，獲得「鬼總裁」的名號。

雖然永守重信犀利點出現今大學生的短處，但他的一個論點卻讓大部分網友不能接受。永守重信感嘆：「甚至有好幾百人連怎麼遞名片都不知道」，引來網友砲轟：「大學又不是職訓學校」「如果想要新進員工學會遞名片的方法，公司自己開課教授不就好了嗎？」「日本這個國家只會量產這種介意如何遞名片的愚蠢經營者」，吐槽他思想過於老式封建，跟不上時代。


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