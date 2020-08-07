「迷惑系網紅」偷東西又散播新冠病毒　被逮鎖帳8次！無恥自豪創紀錄

▲へずまりゅう在推特上分享遊歷山口縣的點點滴滴，還直說「山口縣都是心胸溫暖的好人啊！」卻在渾然不覺間，把新冠病毒傳染給了當地人。圖為へずまりゅう在山口縣岩國市景點錦帶橋的留影。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

Youtuber們為了生存，無不竭盡心思抓住觀眾的眼球，好讓點擊量數字更好看。但譁眾取寵過了頭，很可能適得其反。日本便出現了自稱「迷惑系」的Youtuber「へずまりゅう」，「迷惑」這個日文字是「造成他人困擾」，這也正是這類影片的最大「賣點」。日前，他因在拍片時偷竊被捕，還爆出不戴口罩旅遊，感染新冠肺炎並散播病毒。種種惡劣行跡雖引人撻伐，卻也因此一夕成名，讓人由不得感嘆：這世道究竟怎麼了！

7月11日，日本Youtuber「へずまりゅう」因竊盜嫌疑遭到警方逮捕，其推特帳號最終更新停在當天的推文。へずまりゅう5月前往愛知縣的超市，結帳前，吃掉店裡一片價值428日圓的魚肉，還拍成影片上傳到Youtube頻道。儘管最後有付帳，但竊盜罪依舊成立。

他被逮捕後，其頻道與所有影片皆已被刪除。他還很驕傲自己創下「Youtube帳號被封鎖8次」的「日本紀錄」。

14日拘留期間，へずまりゅう發燒了，隔天接受PCR檢測，確診新冠肺炎送醫治療。17日，山口縣知事村岡嗣政在記者會上公開了他染疫的消息，同時指出，當地新的3起新冠肺炎案例當中，有2名患者在10日，與へずまりゅう有過密集接觸。

「他竟敢搞出反覆接觸人群這種事，應該戴上口罩才是！」村岡知事憤慨地說，へずまりゅう造訪當地知名景點時，竟不戴口罩與眾多粉絲相見歡，並和他們握手。へずまりゅう被拘留時同樣未戴口罩，增加了警方辦案時的感染風險。

日本觀眾怎麼看待這個「迷惑系」Youtuber的舉動呢？「他若停止更新頻道多好！」「與其說是『迷惑系』，他本身就是個困擾，快逮捕他吧！」日媒東洋經濟新聞報導，雖然類似這樣的抨擊不在少數，但一位日本大學生反而羨慕他的引人注目：「如果能不被逮捕，我也想做做看」。へずまりゅう靠問題行為名聞全國，竟有人想要起而效仿之。

へずまりゅう並非第一位觸法被捕、造成社會騷動的日本Youtuber。2015年1月11日，東京都一名19歲少年在Youtube上傳影片：用牙籤一一戳破超市販賣的零食，還偷竊同一家店的飲料。日本警視廳在15號下達逮捕令，少年便開始逃亡，直到18日被逮捕為止，這段期間，他還不忘更新影片。

「透過報導變得有名，我好高興！」「為了增加說服力，我只能成為英雄。」少年被捕後的發言，在在都顯示了不擇手段的成名慾。

是什麼誘因讓這些人鋌而走險？東洋大學的犯罪心理學教授指出，犯下觸法行為被逮捕，成了部分網紅獲得觀眾關注、提高動畫點擊數字的手段。觀眾收看這類影片，感到有趣並留言，反而會增長這群Youtuber的氣焰。

東洋經濟新聞的報導也認為，這類動畫的目的，很多都是欲以騷動賺得流量、名聲與金錢。為了在Youtube這片紅海市場中競爭，部分沒梗的Youtuber於是製作「迷惑系」影片上傳 ，藉由引發負面軒然大波，輕鬆吸引他人注意。

資料來源：日本經濟新聞、東洋經濟新聞等