　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國解除全球4級旅遊警示　台灣列「極低風險區」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲外國人禁止入境後，桃園機場的工作人員比旅客多，入境者只能搭乘防疫計程車或防疫巴士，禁搭機捷。機場停機坪上停著飛機，二行廈的餐廳幾乎都在唱空城，生意冷清，有的甚至停業。（圖／記者陳弘修攝）

▲疫情爆發後，機場相當冷清。（圖／記者陳弘修攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

由於部分國家疫情好轉，美國國務院今天解除先前呼籲民眾避免出國的全球旅遊警示。不過，疾管中心仍建議避免非必要旅行，除了是前往台灣、格陵蘭及汶萊等20個感染率低的目的地。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）全球確診數逼近1900萬大關之際，美國國務院今天發聲明表示，在與疾病管制暨預防中心（US Centers for Disease Control and Prevention，簡稱疾管中心）密切協調後，決定在今天解除全球旅遊第4級警示。

由於疫情快速在美國擴散，國務院3月11日罕見對「全球」發出第3級旅遊警示，建議美國民眾「三思而後行」（reconsider travel）。相隔短短一週左右，國務院3月19日再度更新全球旅遊警示，將其提升至最嚴重的第4級，呼籲民眾「不要旅行」（do not travel）。

國務院今天指出，由於部分國家衛生安全狀況好轉，其他國家則可能再惡化，因此將回到先前針對單獨國家發布旅遊警示的做法，以提供美國民眾更詳細資訊，讓他們得以就旅行計畫做出明智決定。

配合國務院政策，美國疾管中心今天也更新旅遊建議資訊，但包含中國等超過200個旅遊目的地仍被列為新冠肺炎感染率高的第3級，疾管中心建議民眾避免非必要旅行。

目前只有台灣、格陵蘭及汶萊等13個目的地，被美國疾管中心列為新冠肺炎感染率「非常低」（very low），且無發布旅遊警示。另外泰國、紐西蘭、斐濟等7個目的地則被列為感染率低的第1級，疾管中心建議年長者、具潛在疾病與感染重大疾病風險高的人士，出發前先諮詢醫療人員。

截至發稿為止，台灣新冠肺炎確診僅477例，死亡7人。台灣目前尚不開放外籍人士以觀光或訪友目的申請來台，其餘人士入境則需檢附登機前3個工作日內的新冠肺炎核酸檢驗陰性報告，且要接受14天居家檢疫。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國仍為全球第一大疫區，確診人數約486萬人，死亡近16萬人；美國目前仍禁止過去14天曾到中國、巴西、伊朗及多數歐洲國家的外籍人士入境。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
「找到徐若瑄來演，我給你500萬」酒醒後傻眼　導演真的請到女
澎恰恰2.4億錢坑內幕！尋金援「被放鳥」20多次　笨到乾等7
大學指考今8時放榜　錄取率破9成！快速查詢看這裡
台中單親媽帶3月大女嬰尋短　前夫帶警消破門！昏迷搶救中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

譚德塞喊話美國「重新考慮退出WHO」：重點不是錢而是領導地位

美國解除全球4級旅遊警示　台灣列「極低風險區」

醫科男假冒主治做內診　沒看過等不及！沒戴手套就伸進去

監視美軍行動　中國在南海建立監控平台大增雷達覆蓋率

美衛生部長訪台重申夥伴關係　開轟世衛！讚台灣是公衛領域典範

美國防部長憂中國在台灣與南海附近破壞穩定

美股那斯達克指數首破1萬1000點大關！　終場收紅

美參議院一致通過「政府設備禁用TikTok」

爆乳女模艾琳秀全裸洗澎澎　「手罩」遮不住兩個月亮

約好姐妹生日趴！午夜卻見「閨蜜爬床」合體未婚夫　正宮暴怒開槍殺人

澎恰恰「負債2.4億」銀行存款剩500元　跟地下錢莊.高利貸借錢：越滾越大

耳內長巨無霸「雙頭黑頭粉刺」美容師巧手夾出！網大讚：療癒

澎恰恰「宣布破產」負債2.4億！　公開致歉債主：家裡全數出盡

超狂！他０防護坐沙發飛上天　悠哉吃零食+看電視...驚百萬網

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

楊冪3秒落淚…鄧倫還在醞釀哭不出！　狂激他：專業演員不讓劇組等的ＸＤ

21歲警遭撞「腦死器捐」遺愛人間　愛犬低頭道別...最後出勤身影曝

情趣用品掉一地！女店員調監視器　見等身娃娃「轉身看鏡頭」嚇壞

台中清水休息站在韓國也很有名 ! 吃美食看風景她大讚：像百貨公司

爆炸前後曝！20間倉庫夷為平地　黎巴嫩海關6度警告遭「冷處理」

譚德塞喊話美國「重新考慮退出WHO」：重點不是錢而是領導地位

美國解除全球4級旅遊警示　台灣列「極低風險區」

醫科男假冒主治做內診　沒看過等不及！沒戴手套就伸進去

監視美軍行動　中國在南海建立監控平台大增雷達覆蓋率

美衛生部長訪台重申夥伴關係　開轟世衛！讚台灣是公衛領域典範

美國防部長憂中國在台灣與南海附近破壞穩定

美股那斯達克指數首破1萬1000點大關！　終場收紅

美參議院一致通過「政府設備禁用TikTok」

爆乳女模艾琳秀全裸洗澎澎　「手罩」遮不住兩個月亮

約好姐妹生日趴！午夜卻見「閨蜜爬床」合體未婚夫　正宮暴怒開槍殺人

《刻在你心底的名字》男男虐戀！導演拍完「向老母出櫃」：這是我的高中初戀

陳其邁親口還原九合一落選致電韓國瑜　「祝福你啦」換10字回應

譚德塞喊話美國「重新考慮退出WHO」：重點不是錢而是領導地位

瘋電影／藍色恐懼：數位修復版　偶像經紀人超重要

15天辦2場喪禮！女子長征800公里「背包放老公、兒子骨灰」

272萬保時捷開回家！桃園Xpark、新光影城、和逸飯店今開幕...一站式娛樂城玩整天

HONDA要出「摺疊電動小機車」？申請Motocompacto商標經典回歸

人緣佳美麗熟女　翻臉跟翻書一樣快　原來是走到人生這階段

ZARA爆紅平價版Jo Malone香水台灣終於能買到　親民價錢很可以！

每盤50元起！台灣也有一個人也能吃的「迴轉燒肉」　想吃什麼就拿什麼

調皮小黑走水池邊緣怕爆狂抖 阿木：出廠忘記裝倒車雷達

國際熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

超市驚見最毒蜘蛛...咬一口「恐勃起4小時」

慶祝生日　閨蜜竟爬上床合體老公

即／俄亥俄州長確診　原本要見川普

爆乳女模全裸洗澎澎　手罩遮不住

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

黎巴嫩孕婦進產房　老公錄下爆炸瞬間

瑪麗亞凱莉胞姐　控告母親性虐待

男遭炸飛「海漂30小時」全身鮮血狂流

美國3少年　帶AK步槍闖川普別墅

美股收紅　那指首破1萬1000點大關

美參院通過：政府設備禁用TikTok

爆炸「最近」影片曝　直播主生死未卜

美衛生部長訪台「重申夥伴關係」

更多熱門

相關新聞

美衛生部長訪台「重申夥伴關係」

美衛生部長訪台「重申夥伴關係」

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）確定將代表美國總統川普於9日訪台，他6日接受採訪時提到，這次的台灣之行會重申雙方的「夥伴關係」，同時也不忘讚揚台灣在公共衛生方面的合作以及透明度。

即／俄亥俄州長確診　原本要見川普

即／俄亥俄州長確診　原本要見川普

宣導期1周！北市戴口罩「6大場域一次看」　13日起北捷開罰最高1.5萬

宣導期1周！北市戴口罩「6大場域一次看」　13日起北捷開罰最高1.5萬

川普：疫苗有望在11月3日問世

川普：疫苗有望在11月3日問世

母、妻死於新冠肺炎　倖存者：保持警惕

母、妻死於新冠肺炎　倖存者：保持警惕

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

308萬→5676萬　非買不可？台南透天厝法拍　屋主加價18倍得標

快訊／米可白宣布離婚尾牙大王

米可白求歡遭拒　5年豪門婚無子

情趣用品店驚傳靈異！娃娃半夜轉身看鏡頭

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

草叢出現金黃色「會走路的石頭」

米可白老公宣布離婚首發文「我們永遠是家人」

口罩搶光！藥局大賣場「買不到盒裝」　直擊詭異現象

台新15.9億威力彩　彩券持有人身分曝

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

狗狂打噴嚏　鼻孔竟夾出黑黑一條

颱風可能生成！　下波變天時間出爐「防劇烈天氣」

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

格雷女第一個「拆穿艾倫假面具」

更多

最夯影音

更多
澎恰恰「負債2.4億」銀行存款剩500元　跟地下錢莊.高利貸借錢：越滾越大

澎恰恰「負債2.4億」銀行存款剩500元　跟地下錢莊.高利貸借錢：越滾越大
耳內長巨無霸「雙頭黑頭粉刺」美容師巧手夾出！網大讚：療癒

耳內長巨無霸「雙頭黑頭粉刺」美容師巧手夾出！網大讚：療癒

澎恰恰「宣布破產」負債2.4億！　公開致歉債主：家裡全數出盡

澎恰恰「宣布破產」負債2.4億！　公開致歉債主：家裡全數出盡

超狂！他０防護坐沙發飛上天　悠哉吃零食+看電視...驚百萬網

超狂！他０防護坐沙發飛上天　悠哉吃零食+看電視...驚百萬網

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

未戴口罩硬闖公車！遭司機拒載 婦人咆哮踹警「企圖奪槍」遭壓制

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面