美國解除全球4級旅遊警示　台灣列「極低風險區」

▲疫情爆發後，機場相當冷清。（圖／記者陳弘修攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

由於部分國家疫情好轉，美國國務院今天解除先前呼籲民眾避免出國的全球旅遊警示。不過，疾管中心仍建議避免非必要旅行，除了是前往台灣、格陵蘭及汶萊等20個感染率低的目的地。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）全球確診數逼近1900萬大關之際，美國國務院今天發聲明表示，在與疾病管制暨預防中心（US Centers for Disease Control and Prevention，簡稱疾管中心）密切協調後，決定在今天解除全球旅遊第4級警示。

由於疫情快速在美國擴散，國務院3月11日罕見對「全球」發出第3級旅遊警示，建議美國民眾「三思而後行」（reconsider travel）。相隔短短一週左右，國務院3月19日再度更新全球旅遊警示，將其提升至最嚴重的第4級，呼籲民眾「不要旅行」（do not travel）。

國務院今天指出，由於部分國家衛生安全狀況好轉，其他國家則可能再惡化，因此將回到先前針對單獨國家發布旅遊警示的做法，以提供美國民眾更詳細資訊，讓他們得以就旅行計畫做出明智決定。

配合國務院政策，美國疾管中心今天也更新旅遊建議資訊，但包含中國等超過200個旅遊目的地仍被列為新冠肺炎感染率高的第3級，疾管中心建議民眾避免非必要旅行。

目前只有台灣、格陵蘭及汶萊等13個目的地，被美國疾管中心列為新冠肺炎感染率「非常低」（very low），且無發布旅遊警示。另外泰國、紐西蘭、斐濟等7個目的地則被列為感染率低的第1級，疾管中心建議年長者、具潛在疾病與感染重大疾病風險高的人士，出發前先諮詢醫療人員。

截至發稿為止，台灣新冠肺炎確診僅477例，死亡7人。台灣目前尚不開放外籍人士以觀光或訪友目的申請來台，其餘人士入境則需檢附登機前3個工作日內的新冠肺炎核酸檢驗陰性報告，且要接受14天居家檢疫。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國仍為全球第一大疫區，確診人數約486萬人，死亡近16萬人；美國目前仍禁止過去14天曾到中國、巴西、伊朗及多數歐洲國家的外籍人士入境。