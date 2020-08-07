譚德塞喊話美國「重新考慮退出WHO」：重點不是錢而是領導地位

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者劉亭／綜合編譯

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周四（6日）表示，新冠肺炎無法在一個「分裂的世界」被打敗，希望美國重新考慮退出世衛的決定，這不止是關於錢，更重要的是美國之間的關係。

根據CNBC報導，譚德塞出席「亞斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）指出，「問題不是在於錢，問題不是在籌款，實際上與美國的關係與其在國際間的領導地位更重要。」

譚德塞表示，如果世衛（WHO）或聯合國（UN）系統有問題，這是一個非常大且開放的組織，可以公開進行評估，真相是可以被公開的，不需要退出組織，就可以從內部進行。

譚德塞透露，美國至今仍然與世衛組織進行合作，許多官員更是非常積極地參與抵抗大流行疫情，「我們還是持續保持溝通，我們一起努力，我們對此感到非常感謝，但我希望關係可以回到正常」。

川普7月正式向聯合國發出，退出世界衛生組織（WHO）的通知，將在明年（2021年）7月6日生效。退出理由是中國政府干預世衛運作，因此美國決定終止與WHO的關係，並將相關資金重新投入其他地方，以滿足全球公共衛生需求。

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