醫科男假冒主治做內診　沒看過等不及！沒戴手套就伸進去

▲該患者對方展翼提告。(圖/免費圖庫Pixabay)



記者崔子柔/綜合報導

澳洲新南威爾斯大學(The University of New South Wales)28歲的華裔醫科學生方展翼(譯名,Png Zhanyi)受人指控,他去年5月1日謊稱自己是主治醫師,在聖文森醫院(St Vincent’s Hospital)的病房內對一名女性病患的陰道、肛門進行「侵入性檢查」,全程還沒戴手套,他在警方筆錄時表示,「我缺乏經驗而且從沒看過屁股」,「我等不及要幫人進行私處檢查。」

根據《雪梨先驅晨報》報導,方展翼在聖文森醫院實習,他被指控對一名有認知障礙的病患謊稱自己是強納生醫師(Dr. Jonathon),在未經病患同意、未詢問是否需要女性助理人員在場的情況下,用手指插進她的陰道及肛門,進行未經同意的性接觸與嚴重性侵害,同時也被控普通襲擊罪。

方展翼否認有「侵入」,僅承認自己未帶手套,並且在沒有任何醫療原因的情形下對該患者的生殖器、肛門外圍檢查。方展翼告訴陪審團,他有詢問對方可否由他進行檢查,對方還「很有禮貌地接受」,不過他承認沒有詢問是否需要女性人員在協助,也說不知道這樣的檢查在新南威爾斯省的法律上需要書面同意,是他的疏忽。

皇家檢察官塔布陶(Giles Tabuteau)在本周進行結辯時出示了一份警方的筆錄,方展翼當時表示,因為他「缺少經驗」(lacked experience),「從沒看過屁股」(never even seen a butt),才會「等不及」(had an urgency)想幫人進行陰道與肛門的檢查,其實當時他自己還在猶豫要不要檢查該患者的生殖器周圍,但她主動說「不,不,就進行吧」(No, no, please do)。

塔布陶對此則回應,「就各種層面上來看,都不可能是事實」,更何況患者的生殖器在事發後已經受傷,她又有認知障礙,她還開始懷疑自己是否罹患子宮頸癌。

方展翼與檢方進行對話時都是使用英語,但他腦中出現的都是「普通話」的翻譯,他對所有事發過程的描述也都是「翻譯」後的記憶。他不斷強調該病患用一種「非常有禮貌的方式」,同意或允許進行檢查。但原告則重申,方展翼不曾徵求她的同意,她也沒有以任何言語或行為來表示同意。

方展翼的辯護律師馬修爾(Ragni Mathur)向陪審團表示,這名患者深信自己罹患癌症,且自己的記憶已經因為腦炎受損,「連自己怎麼會住院都忘了」,「她對癌症的恐懼清楚顯示,她不記得別人對她說過什麼,她會自己假設一些情境來填補有著巨大黑洞的記憶,大半都是用猜的」,要根據有這般狀況的人的陳述來定罪,簡直是「太瘋狂」,這類指控只說明了「對男性的偏見」。

馬修爾指出,聖文森醫院一位醫生作證,若要對女性患者做骨盆腔檢查,都會由女性工作人員進行,但這樣會讓男性醫師失去工作技能。

方展翼已承認,他對該患者進行檢查時做了錯誤的判斷,但這也不該讓他背上「性侵害」等罪名,他是獲得同意的,也沒有欺騙患者。全案仍繼續進行中。