醫科男假冒主治做內診　沒看過等不及！沒戴手套就伸進去

▲該患者對方展翼提告。（圖／免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

澳洲新南威爾斯大學（The University of New South Wales）28歲的華裔醫科學生方展翼（譯名，Png Zhanyi）受人指控，他去年5月1日謊稱自己是主治醫師，在聖文森醫院（St Vincent’s Hospital）的病房內對一名女性病患的陰道、肛門進行「侵入性檢查」，全程還沒戴手套，他在警方筆錄時表示，「我缺乏經驗而且從沒看過屁股」，「我等不及要幫人進行私處檢查。」

根據《雪梨先驅晨報》報導，方展翼在聖文森醫院實習，他被指控對一名有認知障礙的病患謊稱自己是強納生醫師（Dr. Jonathon），在未經病患同意、未詢問是否需要女性助理人員在場的情況下，用手指插進她的陰道及肛門，進行未經同意的性接觸與嚴重性侵害，同時也被控普通襲擊罪。

方展翼否認有「侵入」，僅承認自己未帶手套，並且在沒有任何醫療原因的情形下對該患者的生殖器、肛門外圍檢查。方展翼告訴陪審團，他有詢問對方可否由他進行檢查，對方還「很有禮貌地接受」，不過他承認沒有詢問是否需要女性人員在協助，也說不知道這樣的檢查在新南威爾斯省的法律上需要書面同意，是他的疏忽。

皇家檢察官塔布陶（Giles Tabuteau）在本周進行結辯時出示了一份警方的筆錄，方展翼當時表示，因為他「缺少經驗」（lacked experience），「從沒看過屁股」(never even seen a butt)，才會「等不及」（had an urgency）想幫人進行陰道與肛門的檢查，其實當時他自己還在猶豫要不要檢查該患者的生殖器周圍，但她主動說「不，不，就進行吧」（No, no, please do）。

塔布陶對此則回應，「就各種層面上來看，都不可能是事實」，更何況患者的生殖器在事發後已經受傷，她又有認知障礙，她還開始懷疑自己是否罹患子宮頸癌。

方展翼與檢方進行對話時都是使用英語，但他腦中出現的都是「普通話」的翻譯，他對所有事發過程的描述也都是「翻譯」後的記憶。他不斷強調該病患用一種「非常有禮貌的方式」，同意或允許進行檢查。但原告則重申，方展翼不曾徵求她的同意，她也沒有以任何言語或行為來表示同意。

方展翼的辯護律師馬修爾（Ragni Mathur）向陪審團表示，這名患者深信自己罹患癌症，且自己的記憶已經因為腦炎受損，「連自己怎麼會住院都忘了」，「她對癌症的恐懼清楚顯示，她不記得別人對她說過什麼，她會自己假設一些情境來填補有著巨大黑洞的記憶，大半都是用猜的」，要根據有這般狀況的人的陳述來定罪，簡直是「太瘋狂」，這類指控只說明了「對男性的偏見」。

馬修爾指出，聖文森醫院一位醫生作證，若要對女性患者做骨盆腔檢查，都會由女性工作人員進行，但這樣會讓男性醫師失去工作技能。

方展翼已承認，他對該患者進行檢查時做了錯誤的判斷，但這也不該讓他背上「性侵害」等罪名，他是獲得同意的，也沒有欺騙患者。全案仍繼續進行中。