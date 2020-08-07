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美參議院一致通過「政府設備禁用TikTok」

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文／中央社

美國聯邦參議院6日投票一致通過參議員霍利（Josh Hawley）的一項法案，這項法案禁止聯邦僱員在政府所發的設備上使用影音分享應用程式TikTok。

▲抖音,TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦參議院禁止政府設備使用TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

霍利提出的「政府設備禁用TikTok法案」（No TikTok on Government Devices Act），7月22日在參院國土安全暨政府事務委員會（U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs）獲一致通過，6日送交參議院表決。

霍利在聲明中說：「看到兩黨一致支持，我感到備受鼓舞，此一法案是要讓中國共產黨負起責任，其中包括……那些只對中國聽令行事的公司。」

依據中國2017年頒布的法律，公司有義務在中國的國家情報工作中給予支持及合作。

聯邦眾議院7月也以336票對71票，通過由眾議員巴克（Ken Buck）提出的法案，禁止聯邦政府員工在政府配發的設備下載TikTok。

隨著眾議院的通過和參議院的批准，此一禁令預計很快就會成為美國法律。

TikTok昨天（5日）表示，正在和美國國土安全部專家合作，以「防止受到外國影響」，並核實有關選舉的潛在不實訊息。

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