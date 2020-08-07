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約好姐妹生日趴！午夜卻見「閨蜜爬床」合體未婚夫　正宮暴怒開槍殺人

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未婚夫偷吃女友閨密。（示意圖／Pixabay）

▲未婚夫偷吃女友閨蜜。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國華盛頓州36歲女子布朗（Amy Brown）前年舉辦生日派對，並找來好閨蜜和未婚夫一起慶祝，不料當她回房間查看時，竟驚見未來老公和姐妹淘一起躺在床上，2人還不斷發出「奇怪聲響」。布朗見狀當場氣炸，隨即和閨蜜爆發激烈口角，最後她失去理智，直接掏槍朝對方射擊，造成女友人當場死亡。

英國《鏡報》（Mirror）報導，布朗於2018年2月9日邀請未婚夫法亞德（Brandon Fayard）及閨蜜希爾（Amanda Hill）到家裡開生日派對；為了不要吵到正在打電動的兒子，一行人便在屋內聊天喝酒，直到午夜時分，法亞德表示自己隔天還要工作，隨即起身向眾人道別，接著逕自走回屋內就寢。

布朗的未婚夫回房不久，希爾也藉口上廁所離席，但她卻一直沒有回來；閨蜜的異常行徑讓布朗直覺不對勁，遂決定回房查看狀況，結果竟赫見希爾和男友在床上激戰；2人的背叛讓布朗當場崩潰，氣得衝出房外抽菸、喝酒，試圖讓自己冷靜下來；而自知理虧的希爾也隨著她下樓，似乎想為了偷吃行為辯解。

數十分鐘後，寂靜的夜裡突然傳出2聲槍響，嚇得法亞德趕緊衝下樓，誰知映入眼簾的竟是滿身鮮血的希爾，以及跪在一旁的未婚妻。案發後，布朗坦承開槍射擊閨蜜，並辯稱是對方先出手攻擊，自己一時驚慌才掏槍自保，算是正當防衛，且她當下也趕緊為傷者止血，並非蓄意殺人。

雖然布朗堅稱開槍是自衛行為，但檢方並未採信上述說詞，認為若凶嫌只是為了自保，沒有必要連開2槍取人性命，最後仍依殺人罪嫌將她起訴。當地法院近日做出宣判，布朗被判二級謀殺罪，必須即刻入監服刑。

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