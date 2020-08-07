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瑪麗亞凱莉胞姐控告母親性虐待　還逼她跟陌生人啪啪啪

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▲瑪麗亞凱莉和愛莉森凱莉年輕時合照。（圖／翻攝自臉書)

▲平平是凱莉，艾莉森(左)跟妹妹瑪麗亞命運大不同。圖為姊妹倆年輕時的合影。（圖／翻攝自臉書)影

國際中心／綜合報導

流行樂壇天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)的胞姐艾莉森凱莉(Alison Carey)然並非名歌手，卻也是「名人，屢屢躍上新聞版面。之前已跟家人決裂的她，最近更向紐約最高法院遞出訴狀：控告母親帕翠霞夏(Patricia)對她性虐待。10歲那年，更被逼跟和陌生人發生性行為！

英國《太陽報》報導，法庭文件指出，艾莉森指控母親非但逼她跟陌生人「啪啪啪」，甚至在一個在半夜舉行、類似邪教儀式的聚會中，被逼觀看其他兒童被性侵。最終她罹患「創傷後壓力症候群」和憂鬱症。為了沖淡這些恐怖的記憶，她又染上濫用藥物的毛病。

儘管妹妹貴為樂壇天后， 但由於姊妹失知，57歲的艾莉森跟50歲的妹妹命運大不同，姊姊的遭遇可說是十分坎坷。她曾是性工作者、打著「天后姊姊」的名號賣淫，2016年還一度因此被捕。更慘的是，她成了愛滋帶原者，而且牙齒也全部掉光。

據她的友人受訪時透露，艾莉森這次向母親提告，並非是向母親和妹妹的要錢，她的訴狀中也沒有要求金錢賠償。儘管，她的確需要一筆錢來重建她的牙齒。

瑪麗亞凱莉跟姊姊已多年沒有聯絡，艾莉森2016年因賣淫被捕時，據傳妹妹也沒有伸出援手。不過根據美國媒體《內幕報導》(Inside Edition》引述瑪麗亞凱莉的經紀人的說法，妹妹曾經一次過給了艾莉森一家人約百萬美元的援助。

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