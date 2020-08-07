先探／這些狂飆股市值大躍進

在崩潰的經濟環境中，具適應能力的公司將受惠最多，這場新冠肺炎不僅讓全球企業市值排行重新大風吹，同時也讓台灣企業市值排行重新大洗牌。

文／吳旻蓁

自新冠肺炎疫情爆發以來，不僅全球經濟受到重挫有目共睹，因疫情催生出的宅經濟與遠距商機也引起市場極大關注，然而與此同時，這場疫情更是讓全球各大企業市值排名重新大洗牌。根據《日本經濟新聞》研究指出，從去年十二月以來，至今年六月僅短短半年多的時間，全球前一○○○家公司市值排名變化幅度，已創下自○八年金融海嘯以來最大。

日經以Quick FactSet數據統計得出，平均一家企業「市值排名」變化幅度高達七○名，變化幅度之大，其中，像是去年底市值排名還在全球一五○幾的特斯拉（Tesla），現在一舉超越豐田（Toyota）成為市值最大的車廠；繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）今年以來股價狂漲逾七成，市值在七月八日首度超越英特爾（Intel），成為全球前三大半導體公司；影音串流業者網飛（Netflix）股價也不斷創高，市值直逼迪士尼（Disney）。

請繼續往下閱讀...

好公司市值突飛猛進

此外，支付業者Paypal市值排行一路從去年底的七六名竄升至三二名，逼近美國銀行（Bank of America），線上購物業者蝦皮母公司Sea，今年股價飆漲兩倍，帶動市值一舉超越東南亞最大公司印尼中亞銀行，而貴州茅台市值也超越可口可樂（Coca-Cola），緊追在國際最大食品商雀巢（Nestle）之後。日經分析指出，過去只要股市動盪之際，投資人就會調整投資組合，加上投機資金流入，因而大幅改變市值排行，而透過這次的市值洗牌則可發現，疫情正加速「數位化」和「去碳化」，相關企業將更能獲得市場資金青睞。

全球企業市值排名正出現如地殼變動般的變化，近期後起之秀相繼上演市值超車的戲碼，其中，擁有台灣護國神山之稱的台積電，近年在先進製程持續領先同業之下，推升股價頻頻攀高，日前更一度衝上四六六．五元新高價，推升市值突破十二兆元，首度闖進全球市值前十大公司排行之中。反觀在台股中，市值排行也出現了相當大的變化，最受矚目的無疑是受到法人熱錢力挺的聯發科。



全文及圖表請見《先探投資週刊2103期精彩當期內文轉載》