　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／護國神山台積電大跌　趁便宜趕快買？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

文／理周教育學苑．方鈞

Q:外資上周連四天賣超，台積電ADR收跌1.3%，市值一再失守11兆元，寫下天價466.5元後，股價走跌，市值也跟著縮水，短短五天大縮水1.19兆元，未來台積電還可以投資嗎？

A:在台股中，科技股約佔70%，科技龍頭台積電表現更是直接影響台股表現，本次台積電股價創新高後大跌，主要為在美掛牌的ADR受到美股拖累影響，近期美國經濟數據表現不佳、新紓困法案爭議不休、中美關係惡化、疫情再次爆發等，都對美股造成絕對性利空，雖然整個大環境震盪，但台積電的製程技術依然保有不敗地位。

台積電以晶圓代工為主要營收，客戶遍及各地，在這次中美關係惡化下，意外成為焦點，由美國發布華為禁令看起，五月十五日美國政府對華為發布禁令，台積電跟進不再接收訂單，顯示台積電與美國緊密關係。

近日，象徵美國晶片製造領導地位的英特爾，坦言七奈米製程研發進度落後一年，而台積電七奈米製程早在二○一八年就進行量產，現階段五奈米也進入量產階段，三奈米預計二○二一年試產，就技術來看，台積電確實在製程擁有領先優勢。

請繼續往下閱讀...

據IBS研究數據顯示，每進展一個製程都需投入大量資金，從設計到流片，二十八奈米製程開發經費約5130美元，而十六奈米約需要一億美元，十奈米約1.74億美元，七奈米約三億美元，五奈米約4.36億美元，三奈米更是高達6.5億美元，因為研發過程中極為燒錢，因此製程一旦拉開，就能建立起進入障礙，這也是為什麼台積電能夠在國際市場屹立不搖。

儘管現今股市動盪不安，還是有不錯的投資標的，就價值投資來看，台積電目前擁有的製程技術，無論是三星、英特爾、中芯國際都難以超越，特別是建立的屏障是用錢砸出來時，除非是國家扶持，否則一般企業非常難超越。

整體來看，依然看好台積電未來發展，趁著拉回確實可以開始少量布局，就Ｋ線角度來看，跳空缺口價格落在395到416元之間，缺口一般容易形成支撐，想要布局的投資朋友，建議可以開始關注價位到來價值投資好標的。想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1041期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

新手必看！製作資產配置表「4步驟」：越安全的錢要越多

存款族搶辦！銀行逆推新台幣優利存款好康　年息最高喊到2%

挑戰24小時外送！雙北跑Uber Eats狂接68單　他公布「最終薪資」：沒有很多

鴻海教育基金會贊助12藝文團體　千張門票造福弱勢孩童

乾拌麵霸主！CP值超高「一包才8元」　網狂推：永遠的好朋友

孝敬爸爸又省荷包！　88節刷卡好康大比拚最高回饋8%

沃旭股價創下驚人漲幅　謝金河：台積電購電形成熱效應

做自己！　4成5女性找工作優先選擇自我需求

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

情趣用品店「半夜A片架被掃落」　監視器曝光...網笑：色鬼來光臨

邱鋒澤「單身嗎?」突脫口：我已婚　采子新歌爆抄襲..老闆凝重回應

于美人：每天一則羅霈穎可愛故事　「喜歡小鮮肉的原因」大家都笑了

美、日政要來台「免除14天隔離」　陳時中：如果發生感染我會負責

周興哲脫了！「撕開上衣」露精壯身材　疫情後首場演唱會..要大家戴好口罩

全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

新手必看！製作資產配置表「4步驟」：越安全的錢要越多

存款族搶辦！銀行逆推新台幣優利存款好康　年息最高喊到2%

挑戰24小時外送！雙北跑Uber Eats狂接68單　他公布「最終薪資」：沒有很多

鴻海教育基金會贊助12藝文團體　千張門票造福弱勢孩童

乾拌麵霸主！CP值超高「一包才8元」　網狂推：永遠的好朋友

孝敬爸爸又省荷包！　88節刷卡好康大比拚最高回饋8%

沃旭股價創下驚人漲幅　謝金河：台積電購電形成熱效應

做自己！　4成5女性找工作優先選擇自我需求

鹽酥雞要自己夾！奧客暴怒「帶十等嚮導刷1星」　超狠留言曝光：我會再來

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

放棄台大賺360萬！她親自回應「8大原因」　成績前3%改填亞洲大學

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

犯錯回報又怕被主管罵！「三明治溝通法」把壞消息變成好消息

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

逢甲「套房王」出租近千套房！月租600萬收到煩…網友看傻了

Angelababy為倪妮慶生！　連續7年發文曝「神仙閨蜜情」

蕭亞軒脫口：我放棄了…　遭粉絲怒罵「一天到晚瘋瘋癲癲」親自留言反擊

T妹想幫免費宣傳…遭飯店公關咆哮「形象不符不需要」！　氣炸怒嗆：狗眼看人低

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

財經熱門新聞

重壓金融股　股利月領10萬想退休

「24小時」雙北外送！他公布最終薪資

存款族搶辦！台幣優利存款年息最高2%

獲廠商認可！陸企成功研發5nm蝕刻機

0050才第二！股民「人氣ETF排名」揭曉

全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

UberEats業績成長仍遠不足填補公司虧損！　Uber財務持續失血

「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」

乾拌麵霸主！CP值超高「一包才8元」

快訊／下周油價預估出爐！汽柴油擬雙漲「九五汽油擬破24元大關」

新手超實用！製作資產配置表「4步驟」

影／張金鶚：買房不要看平均房價　「買對房」才是最重要的！

沃旭股價大漲　老謝：台積電牽動

旺宏7月營收「維持30億元水準」雙成長

更多熱門

相關新聞

北科大攜手台積電推「半導體設備產業學程」

北科大攜手台積電推「半導體設備產業學程」

台北科技大學與台積電日前正式簽署合作備忘錄，雙方將於109學年度合作推出「半導體設備工程產業學程」，開放全校學生申請，學程修畢者將有機會優先獲得台積電的實習及面試機會。

沃旭股價大漲　老謝：台積電牽動

沃旭股價大漲　老謝：台積電牽動

華為證實「台積電9月15日後不再代工」　高端晶片絕版！

華為證實「台積電9月15日後不再代工」　高端晶片絕版！

理財周刊／花若盛開　蝴蝶自來

理財周刊／花若盛開　蝴蝶自來

台積電副總廖永豪「4字揭密」半導體強大原因

台積電副總廖永豪「4字揭密」半導體強大原因

關鍵字：

理財周刊台積電

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

彰化萬人抽血　驚見新冠抗體

珉娥三度輕生　公司回應：已送往醫院治療中

騎士見「勾魂萌寵」跟到騎錯路！

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

爸爸買車！父親節突宣布「妳有一個妹妹了」

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

準薔蜜逼近北上！捲豪雨彈狂掃台灣

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

北市女倒「木炭堆」亡　留10張紙「盼得到父母關愛」

新北、桃園　取消機車兩段式左轉

珉娥再PO「鮮血直流」割腕照！　點名智珉、雪炫

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！
高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面