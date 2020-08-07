　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／花若盛開　蝴蝶自來

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

文／林友銘

指數在7/28終於突破睽違30年的天險12682再創歷史新高13031，但同時卻也爆出3,489億的歷史天量。由於當天收出的是巨量長黑，觀察分析圈解讀負面聲浪開始多了起來。

其實這個行情「成也台積，敗也台積」，一旦資金太過集中在晶圓雙雄一定不是好事，唯有「台積跌倒，大夥才能吃飽」。事實也證明，自7/28台積電、聯電從漲停打開到爆量收黑後，反而開始看到之前弱勢跌停的生技股開始反撲，指標股「天國一輝」(中天、杏國、合一、杏輝)連彈三日，且OTC指數彈幅勝於上市，就是上述道理的最佳寫照 。

在創高後台股是否真如市場所擔憂要開始轉弱甚或出大事？接下來是我大膽的研判：

1.行情還未死，空單不急於馬上進場。
2.類股會繼續輪動，指數在八至九月仍會再創高，但這個高是量價背離的高。
3.指數自十月開始盤頭，十一月至明年一月極可能會再出現大跌，大家要做好一切的防範準備。
4.到十月前的類股輪動，就是題材股高低基期的轉換：本季度會動的，多半出自上季度未動股；一旦花若盛開，蝴蝶自來。所以不愁現在沒量，漲上去自然量就出來。

請繼續往下閱讀...

以上的水晶球，容我一一陳述緣由。

一、未來指數發展

技術分析基本架構在一個鐵律上，就是「量先價行」，換言之，就是「最高點不會出現在最大量上」的道理。

觀察7/28高點13031，既然伴隨歷史天量3,489億，自然此高點不是最高，在不久的將來還會被突破。而這筆大量的始作俑者是台積電與聯電，也正因為它們最高點那天也是最大量，自然台積電的466.5元、聯電的23.85元，一樣也要被突破。但指數也好，晶圓雙雄也罷，再創高的方式一定不會像之前那樣井噴，反而會是用時間代替空間的方式，做中段橫向整理，然後再來創高，且創高幅度不致太大。

之所以如此的道理也很簡單，就是大量長黑代表籌碼凌亂必須整理，但不會立即走空主要來自於熱錢滿溢還有餘韻；再加上美國大選前仍有選前行情(見附圖)，故美國沒事外資不會撤資台股，所以內資自然敢繼續留在場內。

根據附圖的結論，十月前指數仍屬安全，但十月起開始轉趨不安，會有愈來愈多灰犀牛或黑天鵝相繼出沒，包括：

1.美國川普選情告急，拜登出場對股市的不友善。
2.美國無法有效控制疫情，經濟停擺陰霾再次籠罩。
3.中國繼水旱後會再出現糧荒，物價飛漲對股市形成壓力。

上述三點樣樣都會致命，尤其又是在經濟不佳但股市飛漲的失衡前提下，終究要喝雄黃酒打回原形，然後才能真正再起一波扎實的景氣行情。

二、類股觀察

自今年3/23見到低點8,523至今，漲到13,031共漲了4508點，這中間流行過的主流依序為：疫情受惠股(口罩、體溫槍、原料藥)、新藥股、去美化受惠股(IC設計、晶圓代工)、美國財報連動股(亞馬遜、超微、蘋果)。一棒接一棒撐起這4,508點空間，但鮮少有人提到，近期新舊主流在轉換時，過程愈來愈不平和，但見新人笑，那聞舊人哭！

舉例來說，近期股市在歷經生技的暴漲與暴跌後，投資人轉向尋找最穩的標的：晶圓雙雄，才掀起它們日前飛象過河的行情。但也正因為「擦鞋童理論」，讓台積電、聯電在一片掌聲中踉蹌，連帶也讓IC設計墜落凡塵，市場於是開始思索，最繁華時，往往也是最淒涼時。

接下來主流誰能濟事？目前可供擔綱接棒主角者，市場可能會先反映蘋概股，因為7/31蘋果大漲10.47%。但這個族群說實在很大，一開始可能會雨露均霑式地平均漲，但能挖到什麼新鮮的寶貝相信市場應該也都挖遍一輪了，所以要論爆發力，可能有限。唯一讓我覺得有些後續力的，可能多少還是要沾點中資的邊，我認為「宣德」(5457)變為三位數股價是有機會的。

當然「宣德」的故事大家不會陌生，中國立訊的加持是主因。觀察此股自五月中開始整理，至今己有二個半月整理時間，中間各種利多波瀾不興，純粹因為當時吸睛的股票太多，市場無暇關注到此。但眼下情境不同，其他股盛極而衰，它自然就登上舞台了。

另一個在中性股價水位的題材類股，就是TESLA概念股。過去漲不動被人詬病，但等資金轉頭回來注意時，它們的漲不動反而變成低基期，股市就是這麼一個翻臉如翻書的道理。畢竟TESLA創新高的事實擺在眼前，即便7/31的TESLA股價微幅跌破月線，其實也是同量先價行還要再創高的鐵律一樣，都只是中段整理一部分，瑕不掩瑜。

而TESLA概念股中，老實講現在還沒有一個指標性的個股做領頭羊，但確實有些個股姿態還不錯，有點快要炸鍋的fu，包括「聯嘉」(6288)、「康舒」(6282)、「美琪瑪」(4721)。其中又以聯嘉最被市場認同，相信只要它率先出線，其他個股自然會起羊群效應。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1041期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

新手必看！製作資產配置表「4步驟」：越安全的錢要越多

存款族搶辦！銀行逆推新台幣優利存款好康　年息最高喊到2%

挑戰24小時外送！雙北跑Uber Eats狂接68單　他公布「最終薪資」：沒有很多

鴻海教育基金會贊助12藝文團體　千張門票造福弱勢孩童

乾拌麵霸主！CP值超高「一包才8元」　網狂推：永遠的好朋友

孝敬爸爸又省荷包！　88節刷卡好康大比拚最高回饋8%

沃旭股價創下驚人漲幅　謝金河：台積電購電形成熱效應

做自己！　4成5女性找工作優先選擇自我需求

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

情趣用品店「半夜A片架被掃落」　監視器曝光...網笑：色鬼來光臨

邱鋒澤「單身嗎?」突脫口：我已婚　采子新歌爆抄襲..老闆凝重回應

于美人：每天一則羅霈穎可愛故事　「喜歡小鮮肉的原因」大家都笑了

美、日政要來台「免除14天隔離」　陳時中：如果發生感染我會負責

周興哲脫了！「撕開上衣」露精壯身材　疫情後首場演唱會..要大家戴好口罩

全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

新手必看！製作資產配置表「4步驟」：越安全的錢要越多

存款族搶辦！銀行逆推新台幣優利存款好康　年息最高喊到2%

挑戰24小時外送！雙北跑Uber Eats狂接68單　他公布「最終薪資」：沒有很多

鴻海教育基金會贊助12藝文團體　千張門票造福弱勢孩童

乾拌麵霸主！CP值超高「一包才8元」　網狂推：永遠的好朋友

孝敬爸爸又省荷包！　88節刷卡好康大比拚最高回饋8%

沃旭股價創下驚人漲幅　謝金河：台積電購電形成熱效應

做自己！　4成5女性找工作優先選擇自我需求

鹽酥雞要自己夾！奧客暴怒「帶十等嚮導刷1星」　超狠留言曝光：我會再來

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

放棄台大賺360萬！她親自回應「8大原因」　成績前3%改填亞洲大學

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

犯錯回報又怕被主管罵！「三明治溝通法」把壞消息變成好消息

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

逢甲「套房王」出租近千套房！月租600萬收到煩…網友看傻了

Angelababy為倪妮慶生！　連續7年發文曝「神仙閨蜜情」

蕭亞軒脫口：我放棄了…　遭粉絲怒罵「一天到晚瘋瘋癲癲」親自留言反擊

T妹想幫免費宣傳…遭飯店公關咆哮「形象不符不需要」！　氣炸怒嗆：狗眼看人低

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

財經熱門新聞

重壓金融股　股利月領10萬想退休

「24小時」雙北外送！他公布最終薪資

存款族搶辦！台幣優利存款年息最高2%

獲廠商認可！陸企成功研發5nm蝕刻機

0050才第二！股民「人氣ETF排名」揭曉

全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

UberEats業績成長仍遠不足填補公司虧損！　Uber財務持續失血

「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」

乾拌麵霸主！CP值超高「一包才8元」

快訊／下周油價預估出爐！汽柴油擬雙漲「九五汽油擬破24元大關」

新手超實用！製作資產配置表「4步驟」

影／張金鶚：買房不要看平均房價　「買對房」才是最重要的！

沃旭股價大漲　老謝：台積電牽動

旺宏7月營收「維持30億元水準」雙成長

更多熱門

相關新聞

護國神山台積電大跌　趁便宜趕快買？

護國神山台積電大跌　趁便宜趕快買？

寫下天價466.5元後，股價走跌，市值也跟著縮水，短短五天大縮水1.19兆元，未來台積電還可以投資嗎？

自由化貿易到盡頭　中國GDP逆成長

自由化貿易到盡頭　中國GDP逆成長

預約比台積電成長大個股

預約比台積電成長大個股

理財周刊／台股新起點

理財周刊／台股新起點

小百合：夢想在飛，自己做好準備

小百合：夢想在飛，自己做好準備

關鍵字：

理財周刊蝴蝶

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

彰化萬人抽血　驚見新冠抗體

珉娥三度輕生　公司回應：已送往醫院治療中

騎士見「勾魂萌寵」跟到騎錯路！

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

爸爸買車！父親節突宣布「妳有一個妹妹了」

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

準薔蜜逼近北上！捲豪雨彈狂掃台灣

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

北市女倒「木炭堆」亡　留10張紙「盼得到父母關愛」

新北、桃園　取消機車兩段式左轉

珉娥再PO「鮮血直流」割腕照！　點名智珉、雪炫

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！
高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面