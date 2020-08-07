「指數長期會不斷向上」　韋禮安緊抱ETF...3月崩盤狂買到快沒錢！

圖文／鏡週刊

歌手韋禮安表示，投資市場裡勝率最大的一件事是時間，耐心抱著ETF越久，獲得高回報的機率越大。因此，他相信指數長期會不斷向上，更在今年3月股市重挫時大膽進場。而攤開VTI股價數據，3月至今漲幅已逾三成。

「投資市場裡勝率最大的一件事是時間，耐心抱著ETF越久，獲得高回報的機率越大。」放長線釣大魚是韋禮安對ETF投資的態度，他相信長期來看，指數會不斷向上，更在今年3月股市重挫時大膽進場，「我衝進去瘋狂撿，從低點開始接到快沒現金了。」韋禮安大笑說。

不過，考量今年變數多，韋禮安手邊還是預留一筆資金，等待再次進場時機。除了ETF外，另外4分之1部位則放在個股，而他最在意的是未來10年這間公司是否還會存在。「篩選個股我會從自己了解的產業出發，音樂當然是首選，但看了股價波動後，我發現音樂產業變數太大，10年後的發展難評估。」因此他轉而關注傳統產業，麥當勞、可口可樂等國際品牌都是他的持股。

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至於何時該進場？韋禮安坦言，投資ETF的頭一年他以定期定額為主，但第二年他轉變策略，改為不定時單筆投入，「因為我看了有關定期定額與單筆投資ETF的回測報告，了解到在長期投資下，兩種方式最終獲得的報酬相差不大。」韋禮安解釋，他以「買了就忘」作為最高操作原則，並將領到的股息再投入。

在台灣想要投資美股其實不難，韋禮安連券商也都先研究清楚後，才開始邁出投資腳步。「最早我是先在TD Ameritrade開戶，因為它有自動再平衡的功能。」不過近年來，券商的競爭激烈，紛紛開出免手續費的優惠，韋禮安把投資平台轉向FIRST TRADE，「原則就是投資成本越低越好，還有現金卡的服務，在台灣的ATM也可以領到自己在美國券商帳戶的現金。」由於優惠經常變動，韋禮安建議開戶前得先做功課，找到最適合自己的券商服務。

「美股不僅可以一股一股買，券商還可以預先設定買進價格90天內有效，有時我心血來潮就會上網設定價格，登出後就忘了這件事。」韋禮安笑說，某天醒來他發現帳戶多了可口可樂的股票，「剛好因為財報不如預期，就讓我撿到想要的價格，如今可口可樂的股價也漲了。」

專家建議：定期定額克服貪與怕 每年執行資產再平衡

精算達人怪老子蕭世斌表示，韋禮安的配置很不錯，看得出來投資前有做足功課！不過，他建議可考慮在債券配置上增加BNDX（Vanguard總體國際債券ETF），該ETF主要投資非美元計價的債券，包含公債與投資等級公司債，加入配置可讓投資風險更加分散。

怪老子也分享，定期定額投資ETF可以擺脫人性的貪婪與恐懼，避免一直等待更低的價位，錯失投資機會。「但每年最好做一次資產配置的檢視，執行再平衡，這非常重要。」



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