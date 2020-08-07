監視美軍行動　中國在南海建立監控平台大增雷達覆蓋率

▲中國近日在南海建監控系統，可監視過往船隻與美軍行動 。（圖／翻攝自Twitter／ORION__INT）

實習記者閔文昱／綜合報導

中美近年在國際角力逐漸升溫，日前中國已經在南海部分地區建立了一系列監控平台，其中許多是在中國海域，但也有部分漂浮在國際海域，可用於監控美國海軍的行動。

根據戰略與國際研究中心（CSIS）的「亞洲海上透明度倡議」（Asian Maritime Transparency Initiative），監控平台是中國所謂的「藍海訊息網絡」（Blue Ocean Information Network）的一部分。看似是民用的網路，但美方認為這是「不切實際的」，並且認為這可能只是傳感器網絡的一部分，大多數傳感器網絡位在看不見的水面下方。

美國《福布斯》（Forbes）雜誌網站5日報導，監控平台攜帶一系列傳感器和通訊設備，包括光電/紅外傳感器炮塔、高頻無線電和蜂窩基站等。大多數平台上有一個大型雷達無線罩，可能是主要的傳感器。有了這些平台，中國大大增加了在南海的雷達覆蓋率。

美國和蘇聯在冷戰期間也曾在水下佈置「聲納監聽系統」（SOSUS），但美軍發現，中國所使用的技術可能更新，這些新的監控平台是在海南東岸附近一個人工島上所建造。人工島和水下的網絡成了中國控制該地區的基礎設施，甚至在國際水域也是如此。

美媒披露，雖然中國正在規劃的海底傳感器網絡並非隱藏式的，但技術和位置等都屬軍事機密。與傳統傳感器平台不同，過往的船隻並沒辦法看到這些監控系統，而中國可能正全面監控南海地區與美軍行動。