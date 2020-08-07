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財訊／劉德音5年前開始悄悄布局　台積電挑戰500元的祕密武器

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／財訊新聞中心

近來投資市場最重要的議題，幾乎全部與台積電有關。回顧20年前，英特爾市值是台積電的6.2倍；如今，英特爾雖仍是半導體巨人，但台積電市值卻已經超越英特爾。台積電是怎麼做到的？最新一期《財訊》雙週刊仔細盤點台積電整個合縱連橫的過程，發現台積電早就默默布局許久。董事長劉德音到底做了什麼關鍵決定？同時解析台積電股價上攻500元的祕密武器。

台積電第1個10年，大客戶都來自PC產業；第2個10年，靠手機登上兆元；如今，台積電在高性能晶片製造上，實力超越英特爾，股價離500元並不遠。其實這一切，早在5年前時，劉德音就已開始悄悄部署。

7月底，一場遠在美國的法說會，宣告台積電在高速運算時代的大機會正式到來。這一天，英特爾執行長史旺（Bob Swan）透露兩個重要的訊息：「我們7奈米的處理器生產時程，會比原先預期的晚6個月。」他接著解釋，為了維持「英特爾產品在市場上的領導地位，將會在自家晶圓廠之外，採用其他晶圓代工廠產能生產先進產品」。法說會後，英特爾隔天立即開除從高通挖角來的首席工程師。

請繼續往下閱讀...

這個消息讓台積電的股價如觸電般狂飆，台積電股價從每股386元跳上424元，直接漲停鎖死。同一時間，一直追趕英特爾的美國處理器大廠AMD（超微）股價漲幅更為驚人；7月23日，AMD股價為59.5美元，到7月30日，AMD股價站上78.2美元，7天內市值暴漲3成。

英特爾執行長這一次的發言，被投資法人視為台積電製程能力超越英特爾的明確訊號。英特爾先進製程進度一再出問題，10奈米製程原本預計2016年推出，卻到2019年才問世；今年初，英特爾財務長更公開承認，10奈米的產能表現不如預期，無法大幅開出。

反觀，台積電先進製程不斷推進。今年7月16日，台積電總裁魏哲家法說會上卻明確表示：「今年下半年5奈米製程將強勁成長，全年將貢獻八% 業績。四奈米為五奈米世代製程技術，預計2022年量產；3奈米製程開發符合進度，將於2022年下半年量產。」

大摩最新報告更指出，從去年底，台積電推出7奈米「強效版」製程後，台積電在製造能力上已開始超越英特爾，在同樣面積裡，能生產出更多電晶體。。英國《金融時報》評論：「這標誌著英特爾長期領導地位的結束。」

台積電董事長劉德音過去幾年培養出3個祕密武器，從省電的手機處理器跨入高效能晶片的大市場，是台積電不斷躍升的關鍵。因此，外資也不斷上調台積電目標價。高效能晶片時代，台積電的未來會很不一樣。…(本文節自財訊613期，詳全文)

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