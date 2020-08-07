住宅EIP公告宣達成效佳 西班牙水花園主委讚電梯資訊平台

圖、文／亞太智慧樓宇發展協會提供



▲位於新北市三重區的「西班牙水花園」主打南歐度假風，在進入社區前會先看見門口獨特的噴水池。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）

「西班牙水花園」社區主委林世明表示：「我們社區非常大、住戶很多，休閒設施也非常豐富，所以我們社區公告的宣達就相當重要，以往社區公告的紙張用量非常大，EIP進到我們社區之後，用非常簡單的一張圖加上幾個文字就一目瞭然，呈現方式生動且使用上非常方便」。

「西班牙水花園」擁4,300坪壯闊基地，總戶數超過700戶，社區內16部電梯全部都有安裝電梯資訊平台（Elevator Information Platform,簡稱EIP），林世明表示，「近半年來因為疫情的關係，傳統佈告欄的那些紙本宣達成效其實並不是很好，很多住戶趕著上下班可能就會漏掉一些訊息，但是現在我們能夠透過EIP來將疫情的資訊上到平台去，譬如說我們有電動機車充電區停放的告示，或者是公共設施的整修等等，很多住戶一定要坐電梯，所以他就一定看的到。」。

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▲「西班牙水公園」社區主委林世明指出，管委會的社區公告透過EIP只要一張圖加上幾個簡單的文字，住戶一目瞭然，非常方便。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）

EIP除了作為管委會環保、方便且即時的社區公告外，還有一些專屬於社區優惠的商務資訊，提供許多日用品及調理包等好康嚴選商品，在疫情期間對於社區住戶是相當實用的功能，林世明指出，「很多住戶看完公告，他們就會看上面的廣告資訊，也時常聽到他們會討論說要不要買，因此我認為品項可以多增加一些品項，讓住戶有更多元的選擇」，林世明指著EIP上的商務資訊笑著說，「像這個氣泡機，我最近就有看到，我還有去做搜尋」。

「西班牙水花園」位於新北市三重區中正北路商圈，鄰近忠孝大橋、三重交流道、捷運新莊線、機場捷運線等交通樞紐，周遭還有二重疏洪道河濱公園775公頃的大面積綠地，是融合了熱鬧都會與自然綠意的居住環境。林世明指出，「我們這個社區基本上就是綠地很多、環境很好，休閒設施非常豐富，有海灣大泳池、兒童戲水池、SPA按摩水柱池、溫泉池、兒童遊戲區、KTV及韻律教室等等設施，而且住戶的使用率都很高，我們也會利用這些公共空間進行交流、增進感情，所以住在我們這個社區是一種享受」。



▲「西班牙水花園」社區擁有多元且豐富的休閒設施，中央的海灣風情大泳池是社區最大特色。（圖／亞太智慧樓宇發展協會提供）





