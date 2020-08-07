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爆乳女模艾琳秀全裸洗澎澎　「手罩」遮不住兩個月亮

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▲爆乳女模克洛伊艾琳全身赤裸，只有用手擴住最關鍵的「嬌點」。(圖／翻攝自IG@Chloe Ayling)

▲▼爆乳女模克洛伊艾琳全身赤裸，只有用手擴住最關鍵的「嬌點」。(圖／翻攝自IG@Chloe Ayling)

國際中心／綜合報導

從英國實境秀節目《名人老大哥》(Celebrity Big Brother)裡成名出道、並且因為「自導自演綁架案」揚名國際的爆乳女模克洛伊艾琳(Chloe Ayling)，又要給粉絲「補眼睛」了。最近她在IG上分享了一張讓人眼睛冒煙的的出浴照。全身赤裸的她，只有用手遮住最關鍵的「嬌點」(沒辦法，社群媒體尺度所限)。

艾琳把這張照片PO在她的IG帳號上，跟她的221萬粉絲分享。她在照片下的圖說寫著：「手罩」(Hand bra)，並且在文字的末端添加了淋浴的表情符號。粉絲們全身都熱起來了……。

除了火辣竦的身材之外，艾琳最讓大家印象深刻的，是她涉一宗轟動國際的「綁架事件」。2017年7月，時年20歲的她傳出在義大利米蘭工作時遭到綁架，時間長達6天。

報導說，一名叫盧卡斯․賀巴(Lukasz Herba)的男子謊稱是攝影師，誘騙艾琳拍照。接下來她就被注射了氯胺酮(俗稱K他命)失去意識。被銬上手銬、塞進行李箱後面，載到大約193公里外的一處偏僻農舍內禁錮。

賀巴甚至威脅要她交出30萬歐元(約台幣1089萬元)贖金，否則就要透過暗網把她販賣當性奴。所幸她十分機警，刻意親近綁匪，陪他一起睡，讓對方喜歡上她，然後趁機逃脫。

這則新聞讓她聲名大噪。但是回到英國之後，不斷有人質疑她的故事，因為有監視器拍到她曾跟綁匪一起外出買鞋子！ 英國警方後來逮捕一對懷疑涉案的波蘭籍兄弟，分別是36歲的麥可․賀巴(Michael Herba)以及30歲的盧卡斯․賀巴(Lukasz Herba)。後者供稱，整起事件是艾琳找他們合作、自導自演的一齣戲，目前是為她打知名度。這項供詞一度讓艾琳聲名狼藉。

這對兄弟接著先後被引渡到義大利受審，艾琳也出庭作證。2018年6月，主嫌盧卡斯․賀巴(Lukasz Herba)因下藥、綁架、禁錮、勒索等罪名成立，遭判刑16年。這項判決也稍稍為艾琳挽回一點點名譽。至於麥可․霣巴的官司，目前仍在進行中。

▲爆乳女模克洛伊艾琳全身赤裸，只有用手擴住最關鍵的「嬌點」。(圖／翻攝自IG@Chloe Ayling)

▲爆乳女模克洛伊艾琳全身赤裸，只有用手擴住最關鍵的「嬌點」。(圖／翻攝自IG@Chloe Ayling)

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