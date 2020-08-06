奇蹟生還！男遭炸飛「海漂30小時」獲救　全身重傷鮮血狂流

▲男子遭到炸飛後，在海上漂流30多個小時。（圖／翻攝自推特@LebaneseProblem）

圖文／CTWANT

黎巴嫩首都貝魯特港口4日傍晚發生嚴重大爆炸，瞬間夷平周圍設施及建築，造成至少137人喪命、5000多人受傷，仍有許多人失聯，傷亡人數恐會持續攀升。事發當時有不少民眾紀錄下爆炸瞬間，畫面可見威力相當巨大，有一名男子遭到炸飛後失蹤，在海上漂流了30多個小時，最後奇蹟似地獲救。

綜合外媒報導，大爆炸發生後造成許多人員傷亡，港口附近居民及第一時間到場救援的消防員紛紛失蹤，不過仍有好消息傳出，一名男子扎希（Ameen Zahid）被炸飛後，在海上漂浮了30個小時，雖然被人發現當下意識不清，且渾身都流滿鮮血，不過仍有生命跡象，緊急被送往鄰近醫院搶救。

▲扎希（Ameen Zahid）漂流了30多個小時後幸運獲救。（圖／翻攝自推特@LebaneseProblem）



這起爆炸幾乎摧毀貝魯特整個地區，黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）事後證實，爆炸原因是倉庫內存放的2750噸硝酸銨所致，該批硝酸銨自2014年從一艘貨輪中沒收後，存放在倉庫長達6年，官方曾要求解決該批危險貨品，不過卻遲遲沒有行動，也未採取任何安全措施。

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