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美衛生部長後…捷克參議長也要訪台了　透露與蔡總統談話將「令人驚喜」

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▲▼ 捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿台北6日電

捷克參議院議長維特齊預定8月底率成員約90人的代表團訪問台灣。他今天說，全團成員出發前將自主隔離2週並通過2次2019冠狀病毒採檢，防疫要做到超過100%，以確保大家的健康安全。

他也透露此行將會會總統蔡英文，並以「令人驚喜 」的方式呈現他想對蔡總統說的話。

維特齊（Miloš Vystrčil）今天接受中央社視訊 專訪時表示，訪團預定8月29日搭乘台灣民航包機自布拉格直飛台北，9月5日返抵捷克，訪團成員約90人，包 括科研人士、議員和企業界代表。

在技術領域，訪團預定與台灣洽談人工智慧、航太 、現代化廢棄物處理等合作項目；在政治領域，維特齊說，將討論自由、民主、主權、人權等共享價值。他再次強調，這些價值都是國家發展的重要基礎，如果為了金錢利益犧牲這些價值，「到最後可能連金錢利益都沒了」。

他還提到，捷克民眾對各國因應2019冠狀病毒疾病 （COVID-19，武漢肺炎）疫情的狀況十分關注；台灣防疫成果有目共睹，更無償援贈捷克防疫物資，捷克民眾對台灣的好感度顯著提升，他也收到各界對台灣的讚賞 。

維特齊今天透過專訪提前向台灣民眾問好，並再次感謝台灣協助捷克防疫。他透露，訪團中的一位議員具醫學背景，此次訪台目的之一為考察台灣防疫工作，交流經驗。

他還說，若有機會，十分願意在立法院演說。訪台期間他也將拜訪立法院長游錫堃。他認為，國會外交是民主政治重要一環，而此次台灣之行就是國會外交成果。

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