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以色列向「戰爭敵國」伸援手　市中心整面牆點亮黎巴嫩國旗

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▲▼以色列特拉維夫市政大樓點亮敵國黎巴嫩國旗。（圖／路透）

▲以色列特拉維夫市政大樓點亮敵國黎巴嫩國旗。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

以色列與鄰國黎巴嫩長期處於敵對關係，不過在黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸後，以色列政府不僅表態將拋下仇恨，提供人道援助，該國第二大城市特拉維夫市政大樓外牆5日更亮起黎巴嫩國旗，象徵兩國團結克服災難。

大爆炸造成貝魯特市嚴重受創，截至5日已有至少135人喪生，另有5000人受傷、數十人失蹤，並有至少30萬人無家可歸。特拉維夫市長赫爾代（Ron Huldai）立刻發表聲明說，「人性應該擺在任何衝突之前，而我們的心與黎巴嫩人民同在。」

特拉維夫市政大樓外牆特意點亮代表黎巴嫩國旗的燈光，象徵兩國在這場悲劇中團結一致。另一方面，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也表示，「我代表以色列政府向黎巴嫩人民表示慰問，我們將準備提供人道主義援助。」

事實上，在爆炸發生後第一時間，以色列國防部和外交部就共同宣布願意向黎巴嫩提供醫療援助，部分也色列醫院也接到相關命令，不過目前黎巴嫩官方仍未正式回覆是否接受以色列援助。

此外，以色列國內也有部分人士對此事抱持反對態度。納坦雅胡的長子伊爾（Yair Netanyahu）就直言，「展示敵國國旗屬於刑事犯罪」。以色列與黎巴嫩真主黨長年衝突不斷，以色列也將黎巴嫩視為敵對國家。

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