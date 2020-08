黎巴嫩爆炸增至137死…各國「救難隊+物資」紛抵達　法總統馬克宏也到了！

▲法國救難隊前往黎巴嫩。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

《半島電視台》報導指出,黎巴嫩衛生部長哈珊證實,目前貝魯特港爆炸的罹難人數上升到137人,受傷人數逾5000人,目前已出動陸軍協助搜救,各國救難隊也陸續抵達,預計死傷人數還會持續上升。法國總統馬克宏也於稍早抵達黎巴嫩,並會直接前往貝魯特勘查救災情況。

▲土耳其運送救難物資至黎巴嫩。(圖/達志影像/美聯社)



哈珊(Hamad Hassan)向《半島電視台》(Al Jazeera)表示,目前死亡人數增至137人,至少有5000人受到輕重傷。根據現場紅十字會救難人員表示,他們預計死傷人數還會持續上升,因為還有數十人失蹤,包含在爆炸點工作的工人。美國駐貝魯特大使館也證實,至少有1名美國公民在爆炸中身亡。

▲捷克救難隊與搜救犬準備前往黎巴嫩。(圖/達志影像/美聯社)



法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)目前也抵達貝魯特,並直接前往爆炸發生地,希望在第一時間對前殖民地黎巴嫩伸出援手。法國官員表示,馬克宏此次出訪是為了表明黎巴嫩並不孤單,希望能讓當地居民重拾信心;馬克宏也指出,他的職責就是展現出對這個國家的信任。

BREAKING: French President Emmanuel Macron has arrived in Beirut after an explosion in Lebanon's capital killed 135 people and injured around 5,000.



Latest on the blast here: https://t.co/2MMr9NKXUc pic.twitter.com/l0KrVJA9rf