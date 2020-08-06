黎巴嫩爆炸增至137死…各國「救難隊+物資」紛抵達　法總統馬克宏也到了！

▲法國救難隊前往黎巴嫩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

《半島電視台》報導指出，黎巴嫩衛生部長哈珊證實，目前貝魯特港爆炸的罹難人數上升到137人，受傷人數逾5000人，目前已出動陸軍協助搜救，各國救難隊也陸續抵達，預計死傷人數還會持續上升。法國總統馬克宏也於稍早抵達黎巴嫩，並會直接前往貝魯特勘查救災情況。

▲土耳其運送救難物資至黎巴嫩。（圖／達志影像／美聯社）



哈珊（Hamad Hassan）向《半島電視台》（Al Jazeera）表示，目前死亡人數增至137人，至少有5000人受到輕重傷。根據現場紅十字會救難人員表示，他們預計死傷人數還會持續上升，因為還有數十人失蹤，包含在爆炸點工作的工人。美國駐貝魯特大使館也證實，至少有1名美國公民在爆炸中身亡。

▲捷克救難隊與搜救犬準備前往黎巴嫩。（圖／達志影像／美聯社）



法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）目前也抵達貝魯特，並直接前往爆炸發生地，希望在第一時間對前殖民地黎巴嫩伸出援手。法國官員表示，馬克宏此次出訪是為了表明黎巴嫩並不孤單，希望能讓當地居民重拾信心；馬克宏也指出，他的職責就是展現出對這個國家的信任。

BREAKING: French President Emmanuel Macron has arrived in Beirut after an explosion in Lebanon's capital killed 135 people and injured around 5,000.



Latest on the blast here: https://t.co/2MMr9NKXUc pic.twitter.com/l0KrVJA9rf — SkyNews (@SkyNews) August 6, 2020

黎巴嫩政府表示，已經出動幾乎全國的救難人員、陸軍和紅十字會志工，還有各國的救難隊也陸續抵達，希望盡快找出傷者與失蹤者。哈珊說，當局也正積極和阿拉伯國家與歐洲接觸，確保黎巴嫩的醫療資源不會中斷，也會盡快在貝魯特建立野戰醫院。

►前殖民地伸援手！法總統馬克宏「秒決定出訪貝魯特」 3救援機運25噸物資送暖

►黎巴嫩孕婦開心進產房！才20秒…老公錄下爆炸瞬間 轉身見妻「全身碎玻璃」

►「1200噸黃色炸藥」威力炸出黎巴嫩貪污案 網：送他們上絞刑台

►夏日必備！ 安耐曬神級防曬露超清爽