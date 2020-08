廣島原爆75週年…安倍出席紀念儀式　重申「不簽禁止核武器條約」

▲廣島市和平公園舉行的和平紀念儀式。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

日本廣島市今天迎接原子彈爆炸75週年,市長松井一實再度公開呼籲日本政府簽署並批准禁止核武器條約,不過,日本首相安倍晉三與相關代表會面時,再度表達否定態度。

適逢廣島原爆75週年,今天上午在廣島市和平公園舉行的和平紀念儀式上,共有受難者代表、罹難者家屬代表、安倍晉三,及來自全球83個國家的代表參與。

聯合國曾在2017年通過禁止核武器條約(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons),將在簽署國中有50國批准後生效,目前已知截至今年7月止,已有40個國家批准;但唯一被原子彈轟炸的日本卻沒有參與。

廣島市長再籲簽署條約

作為原爆地的廣島市長松井一實,連續幾年都在和平紀念儀式上公開呼籲,日本政府應誠實理解受難者心情,簽署禁止核武器條約;同為原爆地的長崎市長田上富久,去年在紀念原爆74週年時,也呼籲日本政府早日簽署並批准禁止核武器條約。

不過,安倍一如往年在致詞時未觸及禁止核武器條約,僅說有關核裁軍,日本政府會努力在立場不同的國家間搭橋,透過堅定促使各國對話與採取行動的方式,主導國際社會為實現無核世界的對策。

安倍在儀式結束後跟廣島市內受難者團體代表會面,再度對簽署禁止核武器條約表達否定態度。

安倍說,雖然方式不同,但禁止核武器條約所追求廢除核武的最終目標,跟日本政府一致;為追求達到這個目標的路徑,有必要在立場不同的國家間搭橋,讓雙方透過相互參與及對話累積信賴,為達成共同基礎持續努力。

日本東京新聞日前報導,「原水爆禁止日本協議會」調查,日本47個都道府縣1788個地方政府,已有1/4的448個地方議會通過要求日本政府參加禁止核武器條約的意見書。

日本政府以倚賴美國「核保護傘」(Nuclear Umbrella)為由拒絕簽署條約,但愈來愈多與民眾親近的地方議會,基於核武的非人道性要求中央政府改變政策方向。

▲日本首相安倍晉三出席和平紀念儀式。(圖/路透)



日本若簽條約將與安保政策矛盾

為什麼日本政府堅不簽署這項條約?根據日本政府外務省在官網揭露的說法指出,身為全世界唯一在戰爭時遭受原子彈轟炸的國家,日本政府跟禁止核武器條約設定的廢除核武的目標一致;不過,在另一方面,北韓不斷研發核武及彈道飛彈,對日本及國際社會的和平與安定,帶來前所未見重大且迫切的威脅。

日本政府認為,對於像北韓這種暗示將使用核武的國家,光靠一般的武器要有效嚇阻恐有困難,所以在日美同盟下,維持擁有核武器的美國嚇阻力有其必要。

日本政府指出,在致力核裁軍方面,必須兼顧人道與安全保障兩方面,但禁止核武器條約並未考量到國家的安全保障課題;如果日本參加這種立即讓核武器違法化的條約,將有可能損及透過美國提供嚇阻力的正當性,讓日本民眾的生命與財產置於險境,也會對日本安全保障造成問題。

日本政府認為,站在負有保護國民生命及財產責任的立場,在適切地因應現實上的安全保障威脅同時,務實地追求讓核裁軍的行動向前邁進有其必要,扮演好包括擁核國與支持禁止核武器條約國家的國際社會橋梁角色,堅定地推動務實且可實踐的對策。

