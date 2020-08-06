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新冠肺炎奪走母、妻生命　倖存者出院暴瘦22公斤：保持警惕

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▲▼ 英國確診數突破30萬。（圖／路透）

▲ 英國確診數突破30萬人。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

來自英國愛丁堡的米勒（Scott Miller）因新冠肺炎住院三週，出院後得知他的母親諾瑪（Norma）和妻子都在他住院期間相繼染病過世，他是家中唯一存活下來的人。得知消息後，他沉痛的告訴大眾，要對病毒保持警惕。

據BBC報導，米勒與76歲患有痴呆症的母親諾瑪和69歲的妻子三人一起住在公寓裡。3月21日諾瑪在屋內跌倒，但米勒無法把她扶起來。諾瑪被送醫之後檢測出新冠肺炎，雖然米勒有去探望她，但他本人已經記不得這段過程。後來米勒也因新冠肺炎住進同一家醫院，陷入昏迷。

米勒的嫂子莎琳妮（Sharlene Miller）告訴媒體，她在一個週日早晨接到諾瑪過世得消息，而米勒也病得很重，米勒的妻子在隔週日也去世了。莎琳妮的父母染上新冠肺炎，但幸運地存活下來。她回憶道，「4月15日，我接到一通電話，以為是米勒去世了，沒想到醫院通知穩定病情。能夠再次見到他並跟他交談，我們真的很高興。」

米勒在重症病房待了3週之後，病情得到改善，他表示，「一次帶走2個我生活中的人，令人難以相信。」米勒生病之後，瘦了22公斤，不得不重新習慣身體狀態。疫情爆發已過了4個月，他不知道何時才能復工。

英國確診病例突破30萬，米勒表示，「人們需要瞭解病毒是真正的殺手，我認為民眾並沒有真正認真對待它。我們還沒有擺脫困境，要隨時保持警惕。」

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