50歲↑越裔美國人多是「川普鐵粉」！有望助他連任　3大搖擺州成關鍵

▲ 總統大選在即，川普民調不見起色。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選倒數不到100天，現任總統川普（Donald Trump）民調已經跌到谷底。他再度開始分裂國家，藉此將大眾的注意力從新冠肺炎（COVID-19）大流行上轉移開來，更下令關閉中國駐休士頓領事館，令中國關閉美國駐成都領事館，但他的部分支持者可能相當樂見美中關係緊張，也可能助他順利連任。

CNN報導，越南裔美國人長達幾十年來都是共和黨的死忠支持者，尤其是50歲以上的族群。根據亞裔美國人法律辯護與教育基金會（AALDEF）數據，越裔美國人在所有亞裔美國人中最為保守。雖然2016年僅1/3人投給川普，2012年有54%投給共和黨的羅姆尼（Mitt Romney），2008年更有高達67%投給已故的共和黨重量級人物麥肯（John McCain）。

亞太裔投票促進會（APIAVote）研究指出，50歲以下越裔美國人越來越不認同共和黨，但許多年長者仍堅定不移地支持共和黨候選人，尤其是川普。事實上，川普政府過去4年間與中國在貿易、軍事上的多次小衝突，都讓此族群更加喜歡他。這群支持者中有許多人認為，中國是共產主義威脅，川普則是個願意與北京抗衡的強大領導者。

這個族群並不龐大，他們的居住地卻格外重要。APIAVote數據顯示，約40%越裔美國人住在加州，人數近78萬人；近30萬人住在德州，6.5萬人住在喬治亞州，8.5萬人住在佛州。而德州、喬治亞州及佛州都被指為2020大選的搖擺州，意即越裔美國人可能扮演關鍵角色。川普需要利用老一輩對中國政府的怨恨，以及他們對民主黨的不信賴，才能在這3州勝出。

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