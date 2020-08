黎巴嫩孕婦開心進產房！才20秒…老公錄下爆炸瞬間　轉身見妻「全身碎玻璃」

▲黎巴嫩聖喬治醫院(Saint Georges)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

黎巴嫩貝魯特港(Beirut)硝酸銨爆炸造成至少135人死亡、5000人受傷,鄰近建築也都受到波及,甚至有三間鄰近的醫院遭炸毀。不過在悲劇之中仍有好消息,當地一名在產房準備分娩的孕婦,在爆炸後被崩塌的碎玻璃覆蓋全身,但仍努力在沒有任何藥物幫忙之下,順利產下嬰兒,她的丈夫也錄下了爆炸的驚險瞬間。



根據《BBC》報導,黎巴嫩孕婦艾曼紐(Emmanuelle)在爆炸發生當時,正在聖喬治醫院(Saint Georges)產房準備分娩,他的丈夫賀奈瑟(Edmond Khnaisser)原本要用錄影紀錄下孩子誕生的模樣,沒想到才進產房20秒,卻先拍下了爆炸發生的瞬間。

只見鏡頭原本對著躺在病床上的艾曼紐,周圍還有醫生與護理師準備接生,沒想到眾人先是聽到外面有動靜,抬頭瞬間就發生爆炸,病床旁邊的窗戶整個被炸開,鏡頭也失控亂晃。賀奈瑟說,他一起身就立刻尋找妻子,「天花板都掉下來了,我很害怕妻子和孩子會受傷。」

賀奈瑟跑進產房後,看到艾曼紐滿身都是碎玻璃,先立刻將她救出後,在幫助醫生和護理師逃離。不過由於機器全部損毀,艾曼紐只能在沒有藥物幫助的原始狀態下生產,所幸在爆炸過後一個半小時,她也順利誕下一名男嬰。

《半島電視台》(Al Jazeera)報導,黎巴嫩護理師協會(Order of Nurses in Lebanon)會長道米特(Mirna Doumit)指出,貝魯特巿區有3家醫院在爆炸中損毀,「這件事對本來就沒有健全醫療體系的地方來說是場災難,我們彷彿置身恐怖電影中。」

世界衛生組織(WHO)表示,靠近爆炸處的聖喬治醫院嚴重受損,有多名醫護身亡,其中在貝魯特的3家醫院嚴重受損關閉,僅剩2間醫院維持局部運作;WHO將空運醫療用品支援黎巴嫩。

