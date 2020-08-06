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黎巴嫩孕婦開心進產房！才20秒…老公錄下爆炸瞬間　轉身見妻「全身碎玻璃」

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▲▼黎巴嫩聖喬治醫院（Saint Georges）。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩聖喬治醫院（Saint Georges）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

黎巴嫩貝魯特港（Beirut）硝酸銨爆炸造成至少135人死亡、5000人受傷，鄰近建築也都受到波及，甚至有三間鄰近的醫院遭炸毀。不過在悲劇之中仍有好消息，當地一名在產房準備分娩的孕婦，在爆炸後被崩塌的碎玻璃覆蓋全身，但仍努力在沒有任何藥物幫忙之下，順利產下嬰兒，她的丈夫也錄下了爆炸的驚險瞬間。

根據《BBC》報導，黎巴嫩孕婦艾曼紐（Emmanuelle）在爆炸發生當時，正在聖喬治醫院（Saint Georges）產房準備分娩，他的丈夫賀奈瑟（Edmond Khnaisser）原本要用錄影紀錄下孩子誕生的模樣，沒想到才進產房20秒，卻先拍下了爆炸發生的瞬間。

只見鏡頭原本對著躺在病床上的艾曼紐，周圍還有醫生與護理師準備接生，沒想到眾人先是聽到外面有動靜，抬頭瞬間就發生爆炸，病床旁邊的窗戶整個被炸開，鏡頭也失控亂晃。賀奈瑟說，他一起身就立刻尋找妻子，「天花板都掉下來了，我很害怕妻子和孩子會受傷。」

賀奈瑟跑進產房後，看到艾曼紐滿身都是碎玻璃，先立刻將她救出後，在幫助醫生和護理師逃離。不過由於機器全部損毀，艾曼紐只能在沒有藥物幫助的原始狀態下生產，所幸在爆炸過後一個半小時，她也順利誕下一名男嬰。

《半島電視台》（Al Jazeera）報導，黎巴嫩護理師協會（Order of Nurses in Lebanon）會長道米特（Mirna Doumit）指出，貝魯特巿區有3家醫院在爆炸中損毀，「這件事對本來就沒有健全醫療體系的地方來說是場災難，我們彷彿置身恐怖電影中。」

世界衛生組織（WHO）表示，靠近爆炸處的聖喬治醫院嚴重受損，有多名醫護身亡，其中在貝魯特的3家醫院嚴重受損關閉，僅剩2間醫院維持局部運作；WHO將空運醫療用品支援黎巴嫩。

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