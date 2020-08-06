他被嫌「狗死了卻沒退訂飼料」　憤而絞殺小17歲妻

▲死者不滿嫌犯不肯退訂狗飼料，與對方發生爭執，沒想到卻因此引來殺機。（圖／取自Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣伊丹市一名無業的67歲男子因涉嫌勒死49歲的妻子，5日遭到警方逮捕。據悉，這名男子當天下午在家中因與妻子發生口角，憤而拿起繩索勒斃妻子，隨後便打電話告知親戚自己殺人的事實，嚇得該名親戚連忙報警。而警方到場後，果真看見一具躺在臥室床上，全身被棉被給蓋住的屍體。

根據日媒報導，現年67歲的嫌犯5日下午5時左右涉嫌在家以繩索勒死49歲的太太，因此遭到警方逮捕，而嫌犯被逮後隨即坦承犯案。警方5日下午9時半左右接獲嫌犯的一名女性親友報案，該名女性在電話中稱，嫌犯打給自己說「把太太殺了」，因此才會代為通報警察。

警方獲報後隨即趕往男子家中，果真在現場發現一名躺在床上的死亡女性，死者的身體從頭到腳都被棉被給緊緊蓋住。警方隨後也在隔壁房間的洗衣機上方發現一條疑似是犯案工具的繩索。

嫌犯當場就被警方以殺人罪嫌疑逮捕，男子被逮後供稱，夫妻倆原本共同飼養一隻狗，但不久前狗狗走了，家裡每個月卻還是定期有飼料寄來，死者不滿嫌犯遲遲不退訂飼料，兩人因此發生口角，甚至還驚動110。據了解，這對夫妻光是3年內就曾三度因夫妻爭吵鬧上警局。警方表示，夫妻倆每次都各執一詞，死者指控嫌犯不斷碎碎念，而嫌犯則會指控死者施暴，警方將持續調查詳細的犯案動機，並瞭解其中關連。