愛夫死於新冠肺炎　妻怒刊訃聞：拒戴口罩的人「願報應找上你們」！

▲ 大衛（右）死於新冠肺炎併發症。（圖／翻攝自臉書／Stacey Sylos Nagy）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創美國，造成482.3萬人感染，奪走其中15.8萬條性命。德州一名女子納吉（Stacey Nagy）的丈夫大衛（David）2周前因新冠肺炎併發症病逝，從悲痛不已轉為憤怒，直指政治人物和德州居民不戴口罩，害死她的至愛。

CNN報導，納吉在大衛的訃聞中寫道，政客和德州人都該為了他們對疫情的反應及拒絕戴口罩的行為，對大衛的死亡負責。她警告，「願報應找上你們所有人。」

大衛的訃聞僅刊登在德州傑佛遜郡一家小報上，但很快就在網路上瘋傳。納吉寫道，「家人認為，大衛沒必要死。他們將大衛的死和其他無辜民眾的死歸咎於川普、（德州州長）阿博特（Greg Abbott）和其他政治人物，指責他們沒有認真看待這次大流行。比起生命，他們更關心聲望和選票。」

德州有超過47.7萬人染疫，全美排名第三。納吉表示，大衛的死也應歸咎於那些「無知、自我中心、自私的人。他們拒絕聽從醫學專家建議，認為不戴口罩的權利比殺害無辜的人更重要。」

大衛的身體被病毒催殘，7月下旬在加護病房去世，家人卻無法陪在他身邊。納吉指出，「大衛做了他該作的一切，但你們沒有。我為你們所有人感到羞恥，願報應找上你們所有人！」

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