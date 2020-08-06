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千人聚集！　醫師形容舊金山多洛斯公園：「新冠」驚悚片

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記者謝欣辰／綜合報導

美國確診新冠肺炎人數累計到483萬，死亡人數也突破15.5萬，位於加州舊金山（State of California）的多洛斯公園，一到周末都有千名沒戴口罩的民眾在公園草地上，喝著冰涼的啤酒、吃披薩、玩飛盤；舊金山加大傳染病醫師陳子平（Peter Chin-Hong）稱現場簡直是「新冠版的美國驚悚片」。

據《World Journal》報導，舊金山的多洛斯公園和屋崙美麗湖（Lake Merritt）等較受歡迎的戶外地點，被認為是灣區新冠病例爆增的罪魁禍首。舊金山加大傳染病醫師陳子平（音譯Peter Chin-Hong）稱，民眾在多洛斯公園的行為「魯莽」，他解釋，戶外因為空氣流動大，人們口中噴出的飛沫會散開，所以新冠病毒的傳播風險較低，但當群眾人數聚集到一定程度，忽略保持社交距離時，即使身在兩個街區大的草地上，也有被感染的危險。

多洛斯公園佔地近16英畝，是舊金山最受歡迎的公園之一。它擁有茂密的綠色草坪，高大的棕櫚樹，足球場，六個網球場，一個籃球場，一個多功能場，一個操場；民眾常在這裡舉行許多表演和其他文化活動。陳子平表示，「我們想跟大眾宣導，雖然戶外活動比室內活動安全，但並不是所有的戶外活動都安全。」

陳子平提到，民眾戴著口罩經過多洛斯公園，被感染的風險很小，但如果摘下口罩坐在草地上，坐得愈久，與人交談的時間愈久，感染的風險就變大。他也建議不要與家人共享食物，因為當摘下口罩吃飯或喝水時，是傳播風險最高的時候。

不過，多洛斯公園附近的居民皮亞薩（Michael Piazza）說，雖然很多人聚集在草地，但大家都保持應有的距離，有時會忘了戴回口罩，是因為要吃食物和喝水。

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