未竟的心願：廣島原爆75週年　高齡倖存者盼活著時看到核武終結

▲廣島原爆75週年紀念儀式 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

今年8月6日為廣島原爆75週年紀念日，和平紀念儀式到場人數因新冠肺炎疫情減少許多。年邁的「被爆者」（原爆倖存者）人數年年減少，他們擔心年輕一輩的日本人忘記75年前發生的事，迫切希望世界的核子武器全面廢除，實現世界和平。

美聯社報導，廣島市主辦的和平紀念儀式邀請被爆者及其家屬，日本首相安倍晉三等一同參加。市長松井一實在談話中表示，倖存者覺得日本政府十分偽善，不簽署《禁止核武器條約》，還待在美國核保護傘之下。他再三敦促各國領導人要更加認真進行核裁軍，尤其日本作為一個唯一被核武攻擊過的國家，應該團結各國，才不負廣島的精神。

根據日本厚生省的說法，倖存者的平均年齡已經83歲，每年都有數千人死亡，目前已經超過30萬名犧牲者，估計還在世的被爆者約有136,700人，其中很多廣島原爆時，都還是剛出生小嬰兒。這個逐漸凋零的族群，急切的分享他們的證詞，呼籲世界禁止使用核武器。

雖然已經過了75年，年事已高的倖存者們對世界去核武進度緩慢感到遺憾。84歲的小倉惠子8歲時經歷原子彈爆炸，他表示，「我們不知道還能等幾年，至今仍與爆炸當時的輻射與痛苦共存。」他向記者說，只要自己還活著，就會一直為這件事發言。

《朝日新聞》最近對768名倖存者進行調查，近3分之2的人表示，他們認為無核世界並未被其他人廣泛接受，超過70％的人呼籲日本政府批准《核武器禁止條約》。