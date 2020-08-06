因應未來跟中俄開戰　美國民衛隊計畫重組作戰編隊

▲國民衛隊是美國武裝力量的重要一環。圖為 守衛著喬治亞州首府亞特蘭大交通要道的一名國民衛隊。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國《星條旗報》網站報導，美國陸軍國民衛隊(National Guard)正計畫重組作戰編隊，將現有的旅級部隊重組為師級單位，讓原有的10個作戰師增至18個，以增強戰鬥力，藉此因應有朝一日跟中、俄爆發重大衝突。

作為美國武裝力量的重要一環，國民衛隊是美軍現役部隊的後備力量，也是隸屬於各州政府的地方武裝部隊。 國民衛隊這次以「因應跟中俄衝突」為藉口大舉擴軍，背後有何真實意圖，引發國際社會與分析人士的猜測。

擴軍響應國防戰略

國民衛隊負責人霍肯森接受《星條旗報》訪問時表示，國民衛隊此舉標誌著美國陸軍能夠調動的滿編師數量顯著增加。因為目前只有陸軍10個現役師配備的下屬部隊足額，調整之後作戰師力量將大幅增至18個。

霍肯森說：「從2018年發布的美國《國防戰略報告》可以看出，如果跟旗鼓相當的競爭對手爆發潛在的大規模作戰，可能是以師級單位為作戰單元。」

霍肯森的表態回應了之前美國國防戰略重點的調整。2018年，美國前國防部長馬蒂斯公布新版《國防戰略報告》，宣布美國國防戰略重點由反恐轉為大國競爭。戰略報告明確宣布「世界重回大國競爭狀態」，並將中國及俄羅斯定位為「對美國國家安全的最大挑戰，超越恐怖主義」。戰略報告指出，美國跟中國及俄羅斯這兩個對手發生重大衝突的可能性，成為美國當前主要的國家安全威脅。

另一方面，也有媒體分析，這次整編計畫將分散在全國各地的旅、乃至更下級的軍事單位，集中調配給新成立的師級單位指揮，藉此擴大國民衛隊的編制規模，給予軍人更多的晉升機會。

針對中俄是「障眼法」

公開資料顯示，國民衛隊目前在維吉尼亞州、德州、賓夕法尼亞州、明尼蘇達州、堪薩斯州、印第安那州、加州和紐約州設有8個師部機構，每個師部由大約300名軍人組成。其中一些師部與下屬部隊建立了關係，但沒有一個師部的人員配備跟美國正規部隊的建制師一樣。

美國正規部隊一個師部擁有2萬人。國民衛隊方面表示，陸軍國民衛隊需要足夠的旅和營來填充這些師。如此一來，可使這些編隊能夠一起訓練及練習，以備需要時共同作戰。

中國社會科學院美國研究所研究員袁征接受陸媒訪問時指出 ：「美國陸軍國民衛隊打著『因應中俄衝突』的旗號重組作戰編隊，很大程度上是把中俄作為擴軍的幌子。儘管美國跟中國、俄羅斯的關係緊張，但美國為此發動戰爭的可能性微乎其微，擁核國家之間的正面衝突將帶來無法預料的後果，美國五角大廈沒有理由以擴軍挑釁美國跟中國、俄羅斯的關係。因應中俄只是美陸軍國民衛隊堂而皇之的擴軍藉口，更有可能是為了掩飾美國政府的其他目的。」

意在解決國內問題

袁征認為，國民警衛隊重組作戰編隊，更有可能是出於國內政治的考量，尤其是著眼於11月的總統選舉，為美國政府強硬處理國內事務做準備。目前美國深陷疫情失控及示威活動不斷的壓力鍋，部分民眾渴望政府能夠以更加強硬的做法來制止破壞性的示威活動，恢復社會秩序。擴充國民衛隊力量，可能是在為美國政府進一步強硬應對遊行示威活動作準備。

今年5月以來，明尼蘇達州明尼亞波利斯市員警執法過當造成非洲裔男子佛洛伊德死亡，此事引發的示威活動在美國多地持續升級。期間，明尼蘇達州、華盛頓特區等多個地方都曾出動國民衛隊協助員警處理抗議示威活動。

袁征說：「強硬處理美國移民問題是美國現任政府的一貫主張。未來幾個月內，美國政府可能在全國範圍內搜索非法移民、加強美國與墨西哥邊界非法移民管控，這些都需要國民衛隊更多人手的支持。」

也有分析人士認為，美軍內部長期以來存在著各軍種互相競爭的現象。這次陸軍國民警衛隊要求擴編，既是為了爭奪資源，也是為了提高自身存在感。但「因應中俄衝突」這樣的藉口，也透露出美國政客的冷戰思維。