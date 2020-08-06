佛奇：美國人有反科學情緒　我和家人遭到死亡威脅！　

▲「抗疫隊長」佛奇遭到死亡威脅。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

自美國新冠疫情暴發以來，資深傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)一度是領導白宮執行抗疫工作的「抗疫隊長」。然而，在被高度關注的同時，佛奇和他的家人也同樣遭到死亡威脅、甚至需要安全人員來保護他們生命安全。

美國《國會山莊報》周三(5日)報導，佛奇當天接受CNN訪問時說：「我和我的家人遭到死亡威脅、我的女兒被人騷擾，已經到了我不得不求助安全人員的地步，這太不可思議了。我做夢也想不到，那些反對公共衛生原則的人會如此看抵制它，不喜歡我們的言論，甚至會發出威脅。」

佛奇進一步指出：新冠肺炎這樣的危機，會讓人性的最好和最壞的一面顯現出來。他同時談到美國人有某種程度的反科學情緒，這使得政府很難推動戴口罩等措施來減緩新冠病毒的傳播。

佛奇說：「這個國家有一定程度的反科學情緒，我認為這不僅僅跟科學有關、幾乎可以說是跟權威和對權威的不信任有關。在某些方面，科學家因為試圖呈現科學資料可能會被視為權威人物。而對權威的反彈、對政府的反彈，就等同於是對科學的反彈。」

79歲的佛奇曾就愛滋病、伊波拉病毒、茲卡病毒等重大公衛危機，為6位美國總統提供諮詢。他因為直言不諱的陳述美國新冠肺炎的疫情，並且敢於糾正總統川普而赢得大眾的高度肯定。

統計資料顯示，截至台灣時間8月6日6時30分，美國累計新冠確診炎病例已達496萬4427例，累計死亡16萬1436例。