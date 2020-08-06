　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

佛奇：美國人有反科學情緒　我和家人遭到死亡威脅！　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 美國「抗疫隊長」佛奇。(圖／達志影像／美聯社）

「抗疫隊長」佛奇遭到死亡威脅。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

自美國新冠疫情暴發以來，資深傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)一度是領導白宮執行抗疫工作的「抗疫隊長」。然而，在被高度關注的同時，佛奇和他的家人也同樣遭到死亡威脅、甚至需要安全人員來保護他們生命安全。

美國《國會山莊報》周三(5日)報導，佛奇當天接受CNN訪問時說：「我和我的家人遭到死亡威脅、我的女兒被人騷擾，已經到了我不得不求助安全人員的地步，這太不可思議了。我做夢也想不到，那些反對公共衛生原則的人會如此看抵制它，不喜歡我們的言論，甚至會發出威脅。」

佛奇進一步指出：新冠肺炎這樣的危機，會讓人性的最好和最壞的一面顯現出來。他同時談到美國人有某種程度的反科學情緒，這使得政府很難推動戴口罩等措施來減緩新冠病毒的傳播。

佛奇說：「這個國家有一定程度的反科學情緒，我認為這不僅僅跟科學有關、幾乎可以說是跟權威和對權威的不信任有關。在某些方面，科學家因為試圖呈現科學資料可能會被視為權威人物。而對權威的反彈、對政府的反彈，就等同於是對科學的反彈。」

79歲的佛奇曾就愛滋病、伊波拉病毒、茲卡病毒等重大公衛危機，為6位美國總統提供諮詢。他因為直言不諱的陳述美國新冠肺炎的疫情，並且敢於糾正總統川普而赢得大眾的高度肯定。

統計資料顯示，截至台灣時間8月6日6時30分，美國累計新冠確診炎病例已達496萬4427例，累計死亡16萬1436例。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
礁溪老爺食物中毒飆至108人！遭疑「抽地下水飲用」　業者回應
快訊／赴港確診女是台灣人！「住在北部」接觸者調查中
獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！北市房產多「這動作相當厲害」
許效舜陪開記者會哽咽！澎恰恰「連100塊都借不到」　求10債
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她找閨密開生日趴「驚見未婚夫也歸me雙人激戰」　怒開2槍轟爆對方軀幹！

為了幫殺人犯兒子逃獄！　勇媽3星期成功挖「3公尺深10公尺長」隧道

佛奇：美國人有反科學情緒　我和家人遭到死亡威脅！　

「1200噸黃色炸藥」威力炸出黎巴嫩貪污案　網：送他們上絞刑台

鬼魂壽命僅400年？日作家驚曝「證據」...網驚：果真沒看過「武始」鬼魂

打破傳統！美國大選提名演說　拜登改線上川普擬借白宮

貝魯特爆炸「最近」影片曝！鏡頭「瞬間翻轉狂震」　網：直播主還活著嗎？　

幹嘛裝不認識我！新人甜蜜婚禮「潑辣妹挺孕肚衝入場」：你孩子在這…全場凍僵

影／確定了！美衛生部長9日訪台「代表川普見蔡英文」　參訪口罩國家隊

「我爸說要永遠在一起！」她伴9旬父屍多日引惡臭　鄰居嚇瘋報警

74歲女騎士路肩「螃蟹式」左轉　貨車剎車不及...撞上推行20米！

黎巴嫩首都2750噸硝酸銨爆炸　衝擊波跨河面威力如廣島原爆

21歲警員遭撞腦死遺體回分局　80警致敬：任務結束一路好走

黎巴嫩首都大爆炸78死4000傷 橘色蕈菇雲衝天！宛如廣島原爆

都是綠燈？鐵馬與左轉轎車擦撞　他嗆「知道智X嗎」女爆氣：我碩士

「娃娃車丟包」害女童狂追260m　女老師出面認錯...還原處罰過程

炎炎夏日狂喝有糖手搖負擔大　營養師建議：每日一豆一纖奶

43歲言承旭新劇放送「冰塊盒腹肌」　喝醉酒親了小20歲沈月！！

KID.海芬《玩很大》嘴對嘴親到了！！　超浪漫藏頭詩「我喜歡妳與我在一起」

棒球界的演技之王-吳桀睿

她找閨密開生日趴「驚見未婚夫也歸me雙人激戰」　怒開2槍轟爆對方軀幹！

為了幫殺人犯兒子逃獄！　勇媽3星期成功挖「3公尺深10公尺長」隧道

佛奇：美國人有反科學情緒　我和家人遭到死亡威脅！　

「1200噸黃色炸藥」威力炸出黎巴嫩貪污案　網：送他們上絞刑台

鬼魂壽命僅400年？日作家驚曝「證據」...網驚：果真沒看過「武始」鬼魂

打破傳統！美國大選提名演說　拜登改線上川普擬借白宮

貝魯特爆炸「最近」影片曝！鏡頭「瞬間翻轉狂震」　網：直播主還活著嗎？　

幹嘛裝不認識我！新人甜蜜婚禮「潑辣妹挺孕肚衝入場」：你孩子在這…全場凍僵

影／確定了！美衛生部長9日訪台「代表川普見蔡英文」　參訪口罩國家隊

「我爸說要永遠在一起！」她伴9旬父屍多日引惡臭　鄰居嚇瘋報警

假MIT口罩「賣1盒賺7盒」超熱銷！驚世對比圖曝光　買家給5星：通風一晚不臭了

珉娥揭AOA霸凌內幕同一天⋯　草娥「退團消失三年後」確定回歸了！

「涉刑案要監管帳戶」大膽約警所附近騙百萬　主嫌想跳樓逃被拉下

她找閨密開生日趴「驚見未婚夫也歸me雙人激戰」　怒開2槍轟爆對方軀幹！

為了幫殺人犯兒子逃獄！　勇媽3星期成功挖「3公尺深10公尺長」隧道

允浩又發明新口罩了！　15年前就創研發團⋯孫浩俊也是成員

模擬東奧賽／燈光聚焦跆拳道場面超隆重　幼齒羅嘉翎有點緊張

新竹教師虐童…學生全跑光！幼兒園「自製退費單」討1738萬　結局出爐

男大生「覺得好奇」突拉緊急出口把手　飛機一停就被捕...下場療癒

疫情後首度轉正！智伸科7月營收年成長4.34%　看好「下半年優於上半年」

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

新娘赴黎巴嫩拍婚紗！遭「衝擊波」震飛

海關6次要求轉運硝酸銨　被已讀不回

大爆炸時　非裔幫傭一個舉動網讚翻

繼紅+AV女優合拍蕾絲邊性愛影片

快訊／微軟傳9000億收購TikTok　3周內完成

黎巴嫩爆炸前後衛星照曝！貿易命脈全毀

4持刀搶匪闖入家中　鬥牛犬肉身護主

女傭口罩塞褲襠加味！男演員噁吐

陸戰隊意外　戰車及失蹤士兵找到

貝魯特爆炸增至135死5000傷！海關6度警告遭冷處理

黎巴嫩軟禁官員　爆炸增至135死

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」來歷曝光

更多熱門

相關新聞

比利時工程師接觸者增至462人！461人PCR檢驗陰性

比利時工程師接觸者增至462人！461人PCR檢驗陰性

一名比利時工程師來台工作被確認感染新冠肺炎，感染源待釐清，中央流行疫情指揮中心匡列相關接觸者採檢增至462人，其中PCR檢驗461人陰性、血清抗體427人陰性，其餘還在採檢中。

從台灣去香港確診者身份曝光！北部50多歲台灣女「接觸者調查中」

從台灣去香港確診者身份曝光！北部50多歲台灣女「接觸者調查中」

同行入境已3人確診！南非6旬染疫男機上座位曝光

同行入境已3人確診！南非6旬染疫男機上座位曝光

「入境篩檢」沒效益！李秉穎談「200%反對原因」

「入境篩檢」沒效益！李秉穎談「200%反對原因」

快訊／新增1境外移入「自南非返國」

快訊／新增1境外移入「自南非返國」

關鍵字：

佛奇Anthony Fauci新冠病毒COVID-19

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

21歲警遭撞腦死！網稱「辛苦了但你也有錯」

格雷女第一個「拆穿艾倫假面具」

前老闆爆猛料！狠愛演首合體鞠躬道歉

台新15.9億威力彩　彩券持有人身分曝

草叢出現金黃色「會走路的石頭」

快訊／澎恰恰「宣布破產」

情趣用品店驚傳靈異！娃娃半夜轉身看鏡頭

女嬰「下面有東西」...產婦崩潰尖叫

LIVE／澎恰恰無預警開記者會宣布破產！

颱風可能生成！　下波變天時間出爐「防劇烈天氣」

澎恰恰「債主超過10人」：我不會跑

騎車見柴站路邊　3分後躺路中央

口罩搶光！藥局大賣場「買不到盒裝」　直擊詭異現象

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

女大生遭夾頭稱「等乘客下車」！司機打臉

更多

最夯影音

更多
74歲女騎士路肩「螃蟹式」左轉　貨車剎車不及...撞上推行20米！

74歲女騎士路肩「螃蟹式」左轉　貨車剎車不及...撞上推行20米！
黎巴嫩首都2750噸硝酸銨爆炸　衝擊波跨河面威力如廣島原爆

黎巴嫩首都2750噸硝酸銨爆炸　衝擊波跨河面威力如廣島原爆

21歲警員遭撞腦死遺體回分局　80警致敬：任務結束一路好走

21歲警員遭撞腦死遺體回分局　80警致敬：任務結束一路好走

黎巴嫩首都大爆炸78死4000傷 橘色蕈菇雲衝天！宛如廣島原爆

黎巴嫩首都大爆炸78死4000傷 橘色蕈菇雲衝天！宛如廣島原爆

都是綠燈？鐵馬與左轉轎車擦撞　他嗆「知道智X嗎」女爆氣：我碩士

都是綠燈？鐵馬與左轉轎車擦撞　他嗆「知道智X嗎」女爆氣：我碩士

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面