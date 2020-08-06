為了幫殺人犯兒子逃獄！　勇媽3星期成功挖「3公尺深10公尺長」隧道

Mother faces jail after audacious attempt to single-handedly dig a 35ft-long tunnel to free her murderer son from prison in Ukraine https://t.co/kC26fvqxkc — Daily Mail Online (@MailOnline) August 4, 2020

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭一名51歲媽媽為了幫助犯下殺人罪的兒子逃獄，竟然使用鐵鏟及鋤頭等工具，自行挖出一個約10公尺長、3公尺深的隧道，計畫將隧道通至對方牢房，不過詭計最後仍被識破，幫兒子逃獄不成自己也被關入牢中。

這名51歲女子因為兒子被判處無期徒刑，便在監獄附近的紮波羅熱市(Zaporizhia)租了一間房子，為了不要引發當地人注意，白天都躲藏在租屋處中，到了晚上才會偷偷騎著安靜的電動滑板車抵達現場，自行使用工具想在監獄牆下挖出一條隧道。

警方表示，女子每次挖完隧道，會利用自製的簡陋手推車把泥土帶走，丟棄在附近的一個廢棄車庫，而當她被逮捕時，3星期所挖出的土量竟然高達3噸。消息傳出後，女子厲害的挖隧道技巧讓當地居民佩服，「這名母親做足了準備，她在沒有挖土機等設備的幫忙下，要挖出3公尺深隧道是非常困難的事，可能她其實是礦工的女兒吧。」

▼超強媽媽為了救子，竟然挖出3公尺深隧道。（圖／示意圖／視覺中國）

►欸~妳過來一下！妳過來一下