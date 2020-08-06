　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

貝魯特爆炸「最近」影片曝！鏡頭「瞬間翻轉狂震」　網：直播主還活著嗎？　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼貝魯特爆炸「最近」影片曝。（圖／翻攝自推特／@yinkaofficial）

▲貝魯特爆炸「最近」影片曝。（圖／翻攝自推特／@yinkaofficial）

▲▼貝魯特爆炸「最近」影片曝。（圖／翻攝自推特／@yinkaofficial）記者張方瑀／綜合報導

黎巴嫩貝魯特港爆炸事故，截至目前造成135人死亡、5000多人死亡，許多爆炸瞬間的畫面也讚推特上轉傳，大部分都是在距離港口較遠的地方，但其中有一段疑似是目前「距離最近」的現場畫面流出，轉貼網友紛紛表示，拍攝的人不曉得是否存活。

推特網友「@yinkaofficial」轉貼了一段影片，畫面顯示拍攝者就在貝魯特港起火點的旁邊，只見滾滾濃煙不斷從窗戶竄出，還能看到屋內有輕微爆炸的火光，燃燒的聲音也非常大。結果就在影片錄製10秒左右，突然轟然巨響，大量火光朝著鏡頭衝來，下一秒畫面就開始劇烈旋轉晃動，大樓崩塌的沙石密布，最後影片在20秒時結束。

「@yinkaofficial」表示，這是他看過距離最近的一段影片，感覺拍攝者應該已經喪生。不過也有網友指出，若是拍攝者死亡，那麼這段影片不可能會出現；但也有人說，可能當時這名拍攝者正在直播，後續有人將這段畫面剪接上傳。目前還無法確認影片來源。

除了這段影片之外，大部分距離較近的畫面都是來自監視器，或是距離較遠的民眾拿著手機拍攝。還有段影片是一名女子和三個孩子站在落地窗前，貌似在看著失火現場，結果突然爆炸將窗戶震破，女子緊緊抱著懷中兩個孩子，還有一個直接震倒在地，所幸沒有重大傷亡，女子也迅速帶著孩子逃出。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／屏東戲水秘境「海神宮」溺水意外！1男1女雙亡
澎恰恰坦承「跟地下錢莊、高利貸借錢」！懊悔認錯：雪球越滾越大
快訊／澎恰恰「宣布破產」急找許效舜：如果我有事，請照顧我家人
澎恰恰突開記者會宣布破產！「我負債2億4000萬」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

貝魯特爆炸「最近」影片曝！鏡頭「瞬間翻轉狂震」　網：直播主還活著嗎？　

幹嘛裝不認識我！新人甜蜜婚禮「潑辣妹挺孕肚衝入場」：你孩子在這…全場凍僵

確定了！美衛生部長9日訪台「代表川普見蔡英文」　參訪口罩國家隊

「我爸說要永遠在一起！」她伴9旬父屍多日引惡臭　鄰居嚇瘋報警

美「抗疫隊長」估明年疫苗生產達千萬劑　坦言美「情況糟糕」：數字不會說謊

前殖民地伸援手！法總統馬克宏「秒決定出訪貝魯特」　3救援機運25噸物資送暖

黎巴嫩大爆炸135死！高度仰賴進口「港口卻全毀」…貝魯特回不去了

離火星更近一步！SpaceX「巨桶」SN-5測試影片釋出　成功跳高150公尺

僅鵪鶉蛋大小！日本發現「世界最小」恐龍蛋化石打破金氏世界紀錄

黎巴嫩「2750噸硝酸銨爆炸前硬塞照」曝光　倉庫內部擠爆…3工人玩命工作！

74歲女騎士路肩「螃蟹式」左轉　貨車剎車不及...撞上推行20米！

黎巴嫩首都2750噸硝酸銨爆炸　衝擊波跨河面威力如廣島原爆

黎巴嫩首都大爆炸78死4000傷 橘色蕈菇雲衝天！宛如廣島原爆

21歲警員遭撞腦死遺體回分局　80警致敬：任務結束一路好走

都是綠燈？鐵馬與左轉轎車擦撞　他嗆「知道智X嗎」女爆氣：我碩士

「娃娃車丟包」害女童狂追260m　女老師出面認錯...還原處罰過程

炎炎夏日狂喝有糖手搖負擔大　營養師建議：每日一豆一纖奶

KID.海芬《玩很大》嘴對嘴親到了！！　超浪漫藏頭詩「我喜歡妳與我在一起」

棒球界的演技之王-吳桀睿

43歲言承旭新劇放送「冰塊盒腹肌」　喝醉酒親了小20歲沈月！！

貝魯特爆炸「最近」影片曝！鏡頭「瞬間翻轉狂震」　網：直播主還活著嗎？　

幹嘛裝不認識我！新人甜蜜婚禮「潑辣妹挺孕肚衝入場」：你孩子在這…全場凍僵

確定了！美衛生部長9日訪台「代表川普見蔡英文」　參訪口罩國家隊

「我爸說要永遠在一起！」她伴9旬父屍多日引惡臭　鄰居嚇瘋報警

美「抗疫隊長」估明年疫苗生產達千萬劑　坦言美「情況糟糕」：數字不會說謊

前殖民地伸援手！法總統馬克宏「秒決定出訪貝魯特」　3救援機運25噸物資送暖

黎巴嫩大爆炸135死！高度仰賴進口「港口卻全毀」…貝魯特回不去了

離火星更近一步！SpaceX「巨桶」SN-5測試影片釋出　成功跳高150公尺

僅鵪鶉蛋大小！日本發現「世界最小」恐龍蛋化石打破金氏世界紀錄

黎巴嫩「2750噸硝酸銨爆炸前硬塞照」曝光　倉庫內部擠爆…3工人玩命工作！

劉品言新戲計程車上遭侵犯　「絲襪被扯破」險曝光！

《終極一班》15年了！唐禹哲被國中生挑釁「KO.2很強嘛」　笑曝拍攝秘辛：真的很尬

王婉諭喊話：整頓不會走向泡沫化　是時力回頭反省的契機

中職／內野飛球執法爭議　邱景彥誤判下二軍調整

警破地下錢莊赫見「澎恰恰」百萬借據　4月通知說明未現身...今宣布破產

澎恰恰為何欠2.4億鉅額債？　懊悔「我太自信天真爛漫」財務困境長達2年

侯友宜赴院會360字喊話中央「入境普篩」：不要後續疫調一堆累死大家！

「雙面貓」一半黑一半白！超完美對稱厭世臉...神基因讓網驚呆

快訊／澎恰恰「銀行存款只剩500元」：現在要借100元都非常難　

LIVE／染疫+1！全台新冠肺炎確診數達477例　指揮中心14時說明

國際熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

新娘赴黎巴嫩拍婚紗！遭「衝擊波」震飛

海關6次要求轉運硝酸銨　被已讀不回

大爆炸時　非裔幫傭一個舉動網讚翻

繼紅+AV女優合拍蕾絲邊性愛影片

快訊／微軟傳9000億收購TikTok　3周內完成

黎巴嫩爆炸前後衛星照曝！貿易命脈全毀

女傭口罩塞褲襠加味！男演員噁吐

貝魯特爆炸增至135死5000傷！海關6度警告遭冷處理

4持刀搶匪闖入家中　鬥牛犬肉身護主

陸戰隊意外　戰車及失蹤士兵找到

黎巴嫩軟禁官員　爆炸增至135死

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」來歷曝光

更多熱門

相關新聞

法總統馬克宏「秒決定出訪貝魯特」　3救援機運25噸物資送暖

法總統馬克宏「秒決定出訪貝魯特」　3救援機運25噸物資送暖

貝魯特發生大爆炸後，法國第一時間對前殖民地黎巴嫩伸出援手，世界各國也紛紛表態願意提供援助。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6日將出訪貝魯特，外界預期法國將敦促黎巴嫩進行國內改革。目前罹難人數至少135人，5000多人受傷，港口官員被軟禁。

黎巴嫩大爆炸　貝魯特「回不去了」

黎巴嫩大爆炸　貝魯特「回不去了」

黎巴嫩「2750噸硝酸銨爆炸前硬塞照」曝光

黎巴嫩「2750噸硝酸銨爆炸前硬塞照」曝光

黎巴嫩女孩「活埋24小時」奇蹟活！

黎巴嫩女孩「活埋24小時」奇蹟活！

73年前「德克薩斯城災難」581人亡

73年前「德克薩斯城災難」581人亡

關鍵字：

黎巴嫩貝魯特硝酸銨爆炸

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

21歲警遭撞腦死！網稱「辛苦了但你也有錯」

格雷女第一個「拆穿艾倫假面具」

前老闆爆猛料！狠愛演首合體鞠躬道歉

台新15.9億威力彩　彩券持有人身分曝

草叢出現金黃色「會走路的石頭」

快訊／澎恰恰「宣布破產」

女嬰「下面有東西」...產婦崩潰尖叫

情趣用品店驚傳靈異！娃娃半夜轉身看鏡頭

颱風可能生成！　下波變天時間出爐「防劇烈天氣」

LIVE／澎恰恰無預警開記者會宣布破產！

騎車見柴站路邊　3分後躺路中央

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

女大生遭夾頭稱「等乘客下車」！司機打臉

口罩搶光！藥局大賣場「買不到盒裝」　直擊詭異現象

澎恰恰「債主超過10人」：我不會跑

更多

最夯影音

更多
74歲女騎士路肩「螃蟹式」左轉　貨車剎車不及...撞上推行20米！

74歲女騎士路肩「螃蟹式」左轉　貨車剎車不及...撞上推行20米！
黎巴嫩首都2750噸硝酸銨爆炸　衝擊波跨河面威力如廣島原爆

黎巴嫩首都2750噸硝酸銨爆炸　衝擊波跨河面威力如廣島原爆

黎巴嫩首都大爆炸78死4000傷 橘色蕈菇雲衝天！宛如廣島原爆

黎巴嫩首都大爆炸78死4000傷 橘色蕈菇雲衝天！宛如廣島原爆

21歲警員遭撞腦死遺體回分局　80警致敬：任務結束一路好走

21歲警員遭撞腦死遺體回分局　80警致敬：任務結束一路好走

都是綠燈？鐵馬與左轉轎車擦撞　他嗆「知道智X嗎」女爆氣：我碩士

都是綠燈？鐵馬與左轉轎車擦撞　他嗆「知道智X嗎」女爆氣：我碩士

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面