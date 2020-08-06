貝魯特爆炸「最近」影片曝！鏡頭「瞬間翻轉狂震」　網：直播主還活著嗎？　

▲貝魯特爆炸「最近」影片曝。（圖／翻攝自推特／@yinkaofficial）



記者張方瑀／綜合報導

黎巴嫩貝魯特港爆炸事故，截至目前造成135人死亡、5000多人死亡，許多爆炸瞬間的畫面也讚推特上轉傳，大部分都是在距離港口較遠的地方，但其中有一段疑似是目前「距離最近」的現場畫面流出，轉貼網友紛紛表示，拍攝的人不曉得是否存活。

Closest view off the explosion in Lebanon

That dude probably dead by now



#Lebanon #Beirut pic.twitter.com/G6lwgubu7e — Fireman YBNL (@yinkaofficial) August 4, 2020

推特網友「@yinkaofficial」轉貼了一段影片，畫面顯示拍攝者就在貝魯特港起火點的旁邊，只見滾滾濃煙不斷從窗戶竄出，還能看到屋內有輕微爆炸的火光，燃燒的聲音也非常大。結果就在影片錄製10秒左右，突然轟然巨響，大量火光朝著鏡頭衝來，下一秒畫面就開始劇烈旋轉晃動，大樓崩塌的沙石密布，最後影片在20秒時結束。

「@yinkaofficial」表示，這是他看過距離最近的一段影片，感覺拍攝者應該已經喪生。不過也有網友指出，若是拍攝者死亡，那麼這段影片不可能會出現；但也有人說，可能當時這名拍攝者正在直播，後續有人將這段畫面剪接上傳。目前還無法確認影片來源。

En este vídeo, de una cámara de seguridad, instalada en un apartamento, podemos ver la impresionante onda expansiva, generada por la mega explosión en el Puerto de Beirut, y los instantes de terror que vivieron los integrantes de la familia #Beirut pic.twitter.com/OoF4nTanal — MEJIA LLOYD´S INSURANCE (@SegurosMejia) August 6, 2020

除了這段影片之外，大部分距離較近的畫面都是來自監視器，或是距離較遠的民眾拿著手機拍攝。還有段影片是一名女子和三個孩子站在落地窗前，貌似在看著失火現場，結果突然爆炸將窗戶震破，女子緊緊抱著懷中兩個孩子，還有一個直接震倒在地，所幸沒有重大傷亡，女子也迅速帶著孩子逃出。