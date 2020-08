貝魯特爆炸「最近」影片曝！鏡頭「瞬間翻轉狂震」　網：直播主還活著嗎？　

▲貝魯特爆炸「最近」影片曝。(圖/翻攝自推特/@yinkaofficial)



記者張方瑀/綜合報導

黎巴嫩貝魯特港爆炸事故,截至目前造成135人死亡、5000多人死亡,許多爆炸瞬間的畫面也讚推特上轉傳,大部分都是在距離港口較遠的地方,但其中有一段疑似是目前「距離最近」的現場畫面流出,轉貼網友紛紛表示,拍攝的人不曉得是否存活。

Closest view off the explosion in Lebanon

That dude probably dead by now



#Lebanon #Beirut pic.twitter.com/G6lwgubu7e