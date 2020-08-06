美國醫界警告：新冠疫苗對「BMI大於30」肥胖者可能失效

▲肥胖恐導致疫苗失效。（圖／免費圖庫pakutaso）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國北卡羅來納大學營養學副教授謝赫（Raz Shaikh）表示，各界都非常期待新冠肺炎疫苗問世 ，由於超過1.07億的美國成年人屬於肥胖類型 ，疫苗的效果會被「肥胖」影響，因為依據過往經驗，疫苗對肥胖者的保護力不如普通人 ，肥胖症研究人員表示，沒有理由相信，新冠肺炎疫苗會有所不同。

謝赫設問表示， 「明年我們將為肥胖者量身定制新冠肺炎疫苗嗎」、「疫苗在肥胖者中仍然有用嗎」，「我們的預測是否定的」。超過1.07億的美國成年人屬於肥胖類型，如果疫苗對他們的免疫力影響較弱，那他們安全返回工作、照顧家人和恢復日常生活將受到限制。

據報導，為保護民眾避免患上流感、乙型肝炎、破傷風級狂犬病，所以研發出疫苗；但是這些疫苗對肥胖成年人的效果要比對普通人群低，肥胖症研究人員表示，沒有理由相信，新冠肺炎疫苗會有所不同。

聯邦疾病控制與預防中心警告，確診新冠肺炎的患者，大約有9％的成年人BMI為40或更高，屬於肥胖類別。聯邦衛生官員擴大了警告範圍，將BMI為30或更高的人群包括在內，這也讓許多人認為，肥胖類別的人易感染，達到了美國成年人的42.4％。

▲依照過去的經驗顯示，各類疫苗對肥胖人士的保護力不如普通人。（圖／免費圖庫pxhere）