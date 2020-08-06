黎巴嫩「2750噸硝酸銨爆炸前硬塞照」曝光　倉庫內部擠爆…3工人玩命工作！

▲黎巴嫩媒體釋出，爆炸前疑似工人仍在硬塞硝酸銨袋。（圖／翻攝自nsemgh）

記者陳亭伃／綜合報導

黎巴嫩貝魯特港區日前發生2750噸硝酸銨爆炸，目前累計至135死、超過5000人受傷，總理迪亞布（Hassan Diab）宣布，全國從6日開始哀悼3天。這場爆炸造成方圓百里內的建築物全毀或半毀，30萬人無家可歸，幾乎占了黎巴嫩總人口20％。就在爆炸發生不久後，當地媒體即釋出在爆炸前，作業工人仍繼續將一袋袋的硝酸銨袋塞進倉庫內。

根據英國《鏡報》報導，貝魯特港區所發生的爆炸，瞬間威力驚人，目前至少超過30萬人無家可歸，初步估計損失大約在100億到150億美元（約台幣4403億元），事件的起源為4日疑似進行焊接工程，不幸點燃「無安全保護措施」的2750噸硝酸銨，導致第一波爆炸冒出陣陣濃煙、小火花後，連帶點燃整座倉庫，恐怖的蕈狀雲在天空中炸開。

就在5日外媒釋出一張爆炸前港口工人的作業照，只見3名男子在12號倉庫中，不斷將已經滿載的硝酸銨袋塞進室內，甚至沒有做任何的安全設施，直接曝露在空氣下，只要稍微有燃點就可能引爆，果然在附近的焊接工程，引起這次的重大慘劇。

當地官員表示，這波爆炸案，摧毀許多建築物、家具、門窗都噴到街道上，附近幾乎已經無法讓人居住。據悉，該批硝酸銨為俄羅斯商人Igor Grechushkin在2013年9月轉移到貝魯特港口，目前參與相關案件的港口官員扣押，進行深入調查與責任釐清。

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