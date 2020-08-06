比更濫用的！　ACLU：中國App將用戶數據賣給廣告主

▲美國總統川普與TikTok槓上。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

美國總統川普與中國短影音平台抖音（TikTok）槓上，接連許多對TikTok有疑慮的國家都宣稱，此款中國App可能會「危害到數位主權，竊取用戶資料」；雖然FB、Google等都會收集位置數據和網路位址等資訊，但美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union,ACLU）的高級技術研究員喬恩·卡拉絲（Jon Callas）表示，中國濫用情形更嚴重。

TikTok在App上稱，如果用戶選擇同意隱私條款，就可收集手機和社交網絡通訊錄、GPS位置資訊、年齡和電話號碼等個人資訊，以及發布的所有用戶內容，例如照片和影片；TikTok還可以儲存支付資訊，追蹤用戶點讚、分享、完整觀看以及重新觀看的影片，記錄訪問平台所用設備類型，並且儲存瀏覽和搜索記錄和與其他人交流的資訊內容。

雖然Facebook 和Twitter 等其他社交媒體平台也收集大量用戶資訊，但TikTok之所以面臨審查，是因為中國的應用程式會獲取超出提供服務所需要的更多數據，並把資訊發送給廣告網絡。卡拉絲說，「我們也討厭其他程式，但中國濫用的情形更嚴重。」

TikTok一位發言人表示，TikTok收集的個人數據少於Facebook或Google等一些美國科技公司，而後者的產品更透過各種設備追蹤用戶的活動。

但川普抗中決心已定，本來想要直接封殺TikTok，後來轉變成TikTok母公司「字節跳動」必須和微軟達成完全退出TikTok美國經營權的轉手交易，才肯放行。