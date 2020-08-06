黎巴嫩大爆炸135死！高度仰賴進口「港口卻全毀」…貝魯特回不去了

▲ 貝魯特港區堤岸和倉庫直接被「炸沈」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特4日下午發生劇烈爆炸，造成多達135人死亡及5000人受傷。長達15年的黎巴嫩內戰中，貝魯特正是主要戰場，過去15年見證一連串暗殺事件、持續數日的國內衝突、持續一月的國際戰爭和多年的經濟與政治動盪，長年和「爆炸」一詞綁在一起。

CNN報導，住在貝魯特的數百萬黎巴嫩人及數十萬難民都以青山和蔚藍的海岸自豪，建立起深厚的社區紐帶，企業和藝術也在街道上蓬勃發展。這座城市有能力克服世界最緊張的地緣政治斷層之一引發的大量問題，因此格外充滿人情味。但隨著4日主要港口及郊區大規模爆炸，人民似乎已經無能為力了。

貝魯特發生史上最嚴重的爆炸案，變成一片廢墟，數十萬居民流離失所，街道上滿是玻璃碎片。有人滿臉淚水地坐在被炸毀的屋外，有人尖叫著尋找被埋的親人。嬰兒的哭聲在滿是傷者的醫院病房裡迴盪，且由於貝魯特經常長時間停電，部分醫生只能靠著手機的燈光，為生還者動手術。

在一個長期以來政治、宗教與經濟分歧大雜燴的城市，無人能倖免於難。貝魯特港口是黎巴嫩與外界聯絡的主要生命線，如今完全被毀。大多數居民身處末日般的場景之中，陷入永無止盡的絕望。

黎巴嫩本就遭遇嚴重經濟危機，而貝魯特本是少數幾個活躍的商業活動中心之一。儘管貨幣貶值、貧窮加劇，貨物依然源源不絕地輸入。黎巴嫩基本需求高度仰賴進口，但主要穀物倉庫被炸毀，未來幾周恐怕出現小麥短缺。

當地居民和分析人士表示，貝魯特再也無法回到以前的模樣。貝魯特美國大學（American University of Beirut）副教授馬克迪西（Karim Makdisi）表示，「我不認為貝魯特在這次爆炸後會恢復原樣。不論是字面上的意思還是比喻，連接它和世界的命脈已經被摧毀了。」

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