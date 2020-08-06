9歲童莫名昏睡...發現「一顆子彈」卡後腦　爸媽完全不知他遭人射傷！

▲檢查發現男童腦內竟然卡子彈。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

以色列一名9歲巴勒斯坦男童由於每天昏昏欲睡而被父母帶到醫院檢查，結果醫生斷層掃描意外發現他腦中竟然卡了一顆子彈，頭上也有小傷口，不過他本人竟然完全不知道自己曾經中彈，醫生驚呼，「子彈若是從不同角度射入，會對大腦造成嚴重傷害」，幸好手術後已順利取出。

《以色列時報》報導，外科醫生埃洛(Guy Elor)表示，這名來自東耶路撒冷拉斯·阿穆德(Ras al-Amud)的9歲男童，檢查發現大腦中卡著一顆子彈，推斷子彈從頭骨側面被射入後穿過大腦，後來便卡在他的腦後，「太令人震驚了，即使子彈射穿非常重要的大腦結構，男童卻可以正常講話，子彈幾乎沒對他的大腦造成損害。」

埃洛表示，男童剛被送到醫院時，完全沒有人知道他被槍傷，而當發現頭上有傷口時，母親也不知道原因，猜測可能是兒子與朋友一起玩耍時不小心受傷，或是被從天而降的物品砸傷。警方初步懷疑，事件可能與鳴槍慶祝古爾邦節(Eid el-Adha festival)的穆斯林民眾有關，案件仍在調查中。

Y’all this is a crazy story, straight outa East Jerusalem. Thank goodness the little boy is OK https://t.co/6pDxcqPXCS — Jared Bach (@rainbowzionist) August 3, 2020

►我該答應女友嗎？

