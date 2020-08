9歲童莫名昏睡...發現「一顆子彈」卡後腦　爸媽完全不知他遭人射傷！

▲檢查發現男童腦內竟然卡子彈。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

以色列一名9歲巴勒斯坦男童由於每天昏昏欲睡而被父母帶到醫院檢查,結果醫生斷層掃描意外發現他腦中竟然卡了一顆子彈,頭上也有小傷口,不過他本人竟然完全不知道自己曾經中彈,醫生驚呼,「子彈若是從不同角度射入,會對大腦造成嚴重傷害」,幸好手術後已順利取出。

《以色列時報》報導,外科醫生埃洛(Guy Elor)表示,這名來自東耶路撒冷拉斯·阿穆德(Ras al-Amud)的9歲男童,檢查發現大腦中卡著一顆子彈,推斷子彈從頭骨側面被射入後穿過大腦,後來便卡在他的腦後,「太令人震驚了,即使子彈射穿非常重要的大腦結構,男童卻可以正常講話,子彈幾乎沒對他的大腦造成損害。」

埃洛表示,男童剛被送到醫院時,完全沒有人知道他被槍傷,而當發現頭上有傷口時,母親也不知道原因,猜測可能是兒子與朋友一起玩耍時不小心受傷,或是被從天而降的物品砸傷。警方初步懷疑,事件可能與鳴槍慶祝古爾邦節(Eid el-Adha festival)的穆斯林民眾有關,案件仍在調查中。

