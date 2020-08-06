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台灣健保和民主運作良好　菲律賓網媒Rappler執行長：令人羨慕！

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▲▼菲律賓網路媒體「拉普勒」執行長瑞薩（Maria Ressa）。（圖／路透）

▲ 菲律賓網路媒體「拉普勒」執行長瑞薩。（圖／路透）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉6日專電

菲律賓新聞網站Rappler執行長、知名媒體人瑞薩接受中央社獨家專訪表示，台灣民主運作良好，大眾意識到錯誤資訊的傳播，試著應對這個問題，且健保制度「令人羨慕」。

瑞薩（Maria Ressa）從事新聞工作近35年。因Rappler長期監督報導菲國總統杜特蒂掃毒戰及警方「法外處決」案件，她曾獲選為時代雜誌2018年風雲人物之一，被譽為「真相守護者」（Guardians）。

瑞薩4日透過視訊接受中央社專訪。對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在菲律賓延燒，瑞薩說，民眾「非常憤怒」。

她表示，從社群媒體留言可以看出，菲國民眾不介意封城，因為大家了解這是必要的，但「我們不希望我們的努力白費」。

瑞薩說，菲國國會賦予政府巨大的權力和大筆抗疫資金，政府卻沒有能力處理人民生死攸關的問題，這使得民眾既憤怒，又對疫情感到恐懼。

另外，一名在台灣的菲籍看護因為在社群媒體批評杜特蒂，菲國官員今年4月一度揚言，將把她從台灣「遞解出境」。外交部當時發表聲明指出，外籍移工在台灣享有國民待遇，言論自由受法令保障，任何人或機構不宜在未經雙方政府協商下，將當事人遣送出境。

對此，瑞薩說：「我們超愛台灣的回應（We love Taiwan's response）。」

她表示，這起案例顯示馬尼拉當局既傲慢，又不了解菲律賓憲法，因為這名菲國官員的要求是不合法的。

瑞薩說，她和這名看護都遭菲國政府侵害權利，「我為我的權利而戰，她也為她的權利而戰，並且她勝利了」。

瑞薩與杜特蒂（Rodrigo Duterte）當局關係緊張的同時，曾經數次被捕後交保獲釋，目前有8宗案件纏身。

她表示，全球很多民主國家正發生像菲律賓一樣民主受到威脅的情況。鑑於中國正在擴張，並在香港實施「港區國安法」，「你們（台灣）也正經歷你們的挑戰」。

瑞薩說，這些作法都試圖壓縮民主空間，「我們必須為民主奮鬥」。

她表示：「我愛台灣，因為民主在台灣運作良好。你們意識到錯誤資訊的傳播，試著應對它，你們的健康醫療體系令人羨慕。」

另外，瑞薩說，台灣是女性領導人帶領國家抗疫成功的範例之一。「我希望菲律賓政府也能這樣，運用科學方法，依循證據，理性思考」。

面對瑞薩對政府的批評，杜特蒂本人曾多次反擊。他7月初在電視談話中說：「瑞薩是個騙子，相信我，給我們時間。瑞薩現在享受獎項為時過早…我們現階段只是在蒐集資料。有朝一日，我們會用粗體字揭露妳的言行不一致。」（編輯：韋樞）

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