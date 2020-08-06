260名教職員確診　喬治亞州最大學區延後重啟日期

▲格威納特郡公立學校有260名員工在新冠病毒測試中呈陽性反應。（圖／翻攝自Facebook／Gwinnett County Public Schools）

實習記者張呈緯／綜合報導

隨著美國各地區計畫重啟校園，喬治亞州（Geogia）最大的學校系統「格威納特郡公立學校」（GCPS）爆出260名員工確診新冠病毒。格威納特郡公立學校發言人斯隆.羅奇（Sloan Roach）表示，為避免新冠感染的可能性，不論是接觸過感染者，或本身確診的這些教職員都不能入校。她補充，目前這個數字是不穩定的，因為學校正在重啟階段，所以仍會持續觀察，並重新調整返校計畫。

▲川普要求重啟校園，引發正反論戰。（圖／路透）

根據CNN報導， 格威納特郡公立學校的數百名老師過去曾要求學校允許他們在家工作，雖然有數千人響應，但他們還是被告知必須親自回到學校上課；家長則持不同看法，儘管感染人數高，上週仍舉行了抗議活動，他們要求校方允許孩子們回校面對面學習。目前學校已經將重啟的日期推遲到8月12日，並呼籲員工隨時攜帶口罩，多使用酒精以保持清潔。

根據喬治亞州公共衛生部（Georgia Department of Public Health）的數據顯示，格威納特郡（Gwinnett）的發病率在全州排名第二，確診病例為1萬7781例。此外，截至8月3日早上，喬治亞州已出現超過19萬例病例，且有3800人死亡。