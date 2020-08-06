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皮膚被炸到一塊塊剝落！廣島原爆倖存者憶：只能用筷子夾出傷口的蛆

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▲▼廣島原爆倖存者Tetsuko Shakuda 。（圖／達志影像／美聯社）

▲廣島原爆倖存者Tetsuko Shakuda。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

美軍1945年8月6日在日本廣島縣投下原子彈，造成該地區至少有14萬人死於這場災難，如今適逢廣島原爆75周年，89歲的Tetsuko Shakuda作為大時代下的倖存者接受採訪，回憶原爆後的廣島。她說，事發當時她只有14歲，但卻必須擔下照護傷者的工作。由於醫療資源不足，她只能用筷子將傷患傷口上的蛆一隻一隻地撿起，她表示，「那是她人生中最可怕的一段時光。」

1945年4月，14歲的Tetsuko Shakuda為了成為一名教師，進入一間由廣島電鐵開辦的女子家政學校，學習如何縫紉與教書。同年8月6日，美軍在廣島投下原子彈，整個城市瞬間被炸成人間煉獄，所有鐵路遭受嚴重摧毀，Shakuda雖然幸運地生還，沒有受傷，但她的人生卻也因此徹底改變。

Shakuda說，原爆當天她和其他女學生一起在學生餐廳吃飯，突然一道亮光佈滿了天空，她隨即蹲下，天花板被震到像是要掉下來一樣。隨後迎來了一片寂靜，接著就是一陣又一陣的塵土飛揚，同學們不斷地吶喊，「媽媽，救救我！」最後，只有倖存著爬出了餐廳。

由於藥物、醫療資源與人手不足，作為倖存者的她必須協助護理傷者。當時只有14歲的她，在面對這樣的災難，只能用盡一切可能，協助傷患。她說，「好多人身上掛著破碎的衣服，皮膚也一塊一塊地掉落。」她只能一邊哭，一邊用筷子替傷者將傷口上的蛆取下。

受到戰爭加劇影響，許多男性工人被徵召至第一線參戰，因此有一批包含Shakuda在內的少女被迫在電車上擔任售票員工作。Shakuda接受採訪時說，許多受傷的人奮力擠上火車，車廂內都是蒼蠅，每當她想到，這群蒼蠅也許吃過那些屍體的時候，不由得感到毛骨悚然。

Shakuda回憶，那段時間是她人生中最可怕的一段時光，所有記憶都是痛苦的。

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