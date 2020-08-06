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鬼魂壽命僅400年？日作家驚曝「證據」...網驚：果真沒看過「武始」鬼魂

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▲日本「幽靈」壽命大約是400年。（示意圖／達志影像）

▲武士是10世紀到19世紀在日本的一個社會階級，原為接受文武合一教育、負責文政或打仗的貴族階層；後來也衍伸用來指通曉刀法、佩刀不離身的的日本劍客。（示意圖／達志影像）

實習記者任珈萱／綜合報導

許多民間流傳的鬼故事中，通常鬼魂都出現在清朝、日據時代等，似乎很少聽到更久遠以前的故事人物。日本民間也有一些「武士」的都市傳說，但鮮少有近代的鬼故事，日本作家井上御子（井之上みこと）近日在推特上PO文即表示，聲稱看到武士鬼魂的人越來越少，所以經過推算，日本「幽靈」壽命大約是400年，這個說法隨即在網路上掀起熱議。

▲影子,鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本作家提出鬼魂也有壽命的說法。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

日本作家井上御子在貼文上寫下，「據信，日本鬼魂的壽命大約為400年，原因是在關原地區目睹武士鬼魂的人數比20年前要來得少，400年前的關原之戰，相當重大，非常多人死亡，因此在那之後，傳出許多鬼故事，很多人聲稱看到過武士鬼魂。」

井上御子指出，岐阜縣一位老婦人於2016年向媒體表示，「江戶時代的武士鬼魂已經很少看到」，而這也剛好符合井上所言「幽靈壽命400年」的推論。

▲作家井上御子日前在推特發文表示，日本幽靈的壽命大約400年左右。（圖／翻攝自井之上みこと推特）

▲井上御子推特貼文。（圖／翻攝自井之上みこと推特）

此貼文一出，立刻引起網友熱議，紛紛在底下留言「儘管我有體會鬼魂的體質，但我都是看到現代人，我從來沒有見過武始鬼魂」、「我幾乎看不到它」、「我從小就一直在想，有沒有人看到原始的靈魂？但我從來沒聽說過」、「似乎在關原市周圍，有很多人目睹了鎌倉武士的幽靈。」、「在鎌倉時代的後半段，我只與失落的軍隊見過一次面，我從未見過比這更老的東西」。

不過也有人認為，現代人因為缺乏對更久遠以前穿著的描述能力，才會使得年代久遠的鬼故事鮮少流傳在民間。

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