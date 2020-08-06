集資買樂透「中1.64億」！6同事10年來「逢周五」必買...她爽喊：我們不會離職

▲6名同事10年來不間斷合資買樂透。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者任珈萱／綜合報導

加拿大溫尼伯一間療養院的6名員工，近10年來，在每周五時都會集資購買樂透。7月底時他們同樣一起集資買彩券，沒想到中了頭獎了500萬美元（約新台幣1.64億元）。代表前往領取獎金的薩爾特（Marie Saltel）興奮表示，「這真的很不真實。」

綜合外媒報導，薩爾特在開獎前一天7月24日，到溫尼伯的聖瑪麗路1099號的Dakota家庭食品處購買樂透，其實這10年間，她和5名同事每周五都會隻資買樂透。薩爾特表示，「我是購買截止前的前一天，在溫尼伯的聖瑪麗路1099號的Dakota家庭食品處購買。我們在這10年當中每周都會集資購買樂透彩券。」她笑說：「每個星期五，我的工作就是去買樂透。」

▲薩爾特笑說，「第一天過得一樣，第二天就會完全不一樣。」（圖／法新社）

得薩爾特開心的說，「這令人難以置信，感覺不真實。感覺自己在做夢；起初我簡直不敢相信，所以當我兒子回家時，我也請他檢查這些數字，然後，確認沒錯後，我打電話給Cheryl告訴她這件事時，她以為我在開玩笑，所有人都以為我在開玩笑，但她們現在都信了！」

她說，「在新冠肺炎大流行期間，擔任療養院工作人員，壓力都很大，這次大獎對我們之中的每個人都特別有意義，是一種解脫，不必擔心任何事情的感覺。不過，我們都不會離職，還是會在防疫第一線努力。」

他們6人決定捐出一些錢幫助弱勢孩子，剩下分得的錢，薩爾特爾計劃利用自己的意外之財來當退休金，其他一起中獎的員工也打算這樣做，或是花一些錢進行家庭裝修。加拿大西部彩券公司表示，這次是溫尼伯在2019年6月LOTTO MAX開出950萬美元之後的最大獎。