她找閨密開生日趴「驚見未婚夫也歸me雙人激戰」　怒開2槍轟爆對方軀幹！

▲布朗認為未婚夫與閨密有一腿，開槍將對方打死。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國華盛頓州2018年2月發生一起吃醋謀殺案。一名當時正準備過36歲的生日的女子布朗（Amy Brown）當時開了慶生派對，找來未婚夫布蘭登（Brandon Fayard）和閨密阿曼達（Amanda Hill）一起同樂。卻沒想到當布朗回到房間上廁所時，卻發現阿曼達與布蘭登兩人躺在床上，她憤怒之下對閨密開了兩槍，頓時讓溫馨的生日聚會變成了死亡悲劇。

根據英國《每日星報》報導，布朗當時跟閨密阿曼達、未婚夫布蘭登一起慶生，為了給兒子清靜的空間，三個大人們就在外頭的露營車上聊天。不久後布蘭登說要上床睡覺，過了20分鐘之後布朗回到屋內上廁所，卻發現布蘭登與阿曼達一起躺在床上，並發出奇怪的聲響。

布朗瞬間失去理智，和阿曼達爆發激烈口角，不久後屋外出現兩聲槍響，布蘭登慌張地跑到外面查看，發現布朗正抱著全身都是血的阿曼達，立刻打電話通報警。警方到場了解，布朗與阿曼達因為口角而爆發衝突，接著布朗一氣之下開槍，而根據布朗的說法，則是因為阿曼達要攻擊布朗，因此「出自於防衛」的動手。

在警消的搶救之下，阿曼達仍因失血過多身亡。接受訊問時，布朗相當迅速地坦承自己開槍射殺阿曼達，這一切都是因為兩人口角時，阿曼達一度想要掐住她，但在開槍之後瞬間清醒後悔，立刻替對方加壓止血。但檢方認為，整起槍擊案，是出自於憤怒並非自衛。

訊後，布朗被判二級謀殺罪，聽聞自己的判決結果後，她在庭上失控哭泣，律師表示，布朗的家人、親友仍給予她鼓勵與支持。

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