幹嘛裝不認識我！新人甜蜜婚禮「潑辣妹挺孕肚衝入場」：你孩子在這…全場凍僵

▲一對新人結婚，竟有第三者闖入說自己懷著新郎的孩子。（圖／翻攝自抖音）

記者陳亭伃／綜合報導

結婚基本上對每個家庭來說都是喜事，但在美國密西根州日前一戶人家舉辦的婚禮，就讓在場的新人、家屬錯愕不已，因為正當牧師證婚、全場氣氛融洽溫馨時，突然一名挺著大肚子的女子，衝進婚禮現場直呼新郎的名字，大吼：「怎麼了，現在要拋棄小孩嗎？假裝自己不認識我？」新郎緊緊背對不敢回頭，最後新娘的女兒崩潰讓場面完全失控。

根據英國《鏡報》報導，這段婚禮影片被放在抖音上，吸引超過900萬次瀏覽。影片中原本是一場相當溫馨的婚禮，就在牧師在證婚時，突然在遠方傳來一名凶狠女子的聲音，不斷的喊著「安東尼！你假裝不認識我？你今天毛病嗎？」現場的賓客立刻察覺不對勁，甚至有人說出「我的天啊！」，但牧師並沒有停止，反而繼續說著證婚詞，新人也無動於衷。

就在叫囂的女子開始說：「安東尼，為什麼要裝不認識我，我把你的小孩帶來」時，新娘的女兒立刻情緒失控的上前，將捧花直接往女子方向丟，並且大喊「你最好滾離我媽的婚禮」。

這段影片也立刻被網友們評論真偽，有人認為「新娘女兒的樣子不像是開玩笑」、「這真的太尷尬了」、「需要看之後發生什麼事情」、「根本是肥皂劇情」。就在新娘女兒情緒失控後，一旁的人一度想要緩和場面，但似乎沒有成功阻止。

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