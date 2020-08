唐鳳再登BBC！介紹台灣防疫「快速+公平」…還有點趣味　用「卡臣」對抗謠言

▲唐鳳BBC介紹台灣防疫。(圖/翻攝自唐鳳推特)



文/中央社記者戴雅真倫敦5日專電

行政院數位政務委員唐鳳4日晚間接受英國廣播公司新聞網(BBC News)訪問,介紹台灣成功防疫模式,表示台灣的防疫模式是快速、公平加上一絲趣味。

台灣自2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情爆發以來僅有7例死亡案例,儘管地理位置靠近中國大陸,卻創下成功防疫經驗,受到世界各地讚譽及借鏡,BBC昨晚特別與唐鳳視訊連線訪問,以「數位部長」的身份介紹唐鳳,講述「科技」在台灣防疫扮演的角色。

唐鳳以3F元素表示,台灣防疫成功是因「快速,公平,趣味」(fast, fair and fun)。民眾除可透過中央流行疫情指揮中心的每日簡報,快速獲取疫情資訊,也可以透過口罩地圖APP,查看手機知道附近藥局的口罩庫存量,讓民眾不會感到恐慌,大排長龍買口罩,而是能快速取得口罩庫存資訊。

How did democratic #Taiwan combat #Coronavirus?



Soap, hand sanitizer, #CivicTech & plenty of trust.



Amplified social innovation truly is fast, fair & fun!



Watch my interview with @BBCWorld & learn more about the #TaiwanModel https://t.co/wCZTDhdSjW. pic.twitter.com/r1yNayAdnE