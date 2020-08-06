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以國總理預告攻擊「美射核彈」　貝魯特爆炸36hrs內「陰謀論謠言」一次看

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▲▼黎巴嫩貝魯特大爆炸。（圖／翻攝自推特「@convergingworld」）

▲黎巴嫩貝魯特大爆炸。（圖／翻攝推特「@convergingworld」）

記者張靖榕／綜合外電報導

黎巴嫩貝魯特4日大爆炸後，各種關於爆炸起因的陰謀論隨即在網上廣泛散布，包括煙火工廠失事、美國核彈攻擊、以色列或真主黨的導彈攻擊，以及出自美國總統川普之口的恐怖攻擊。然而目前調查情況越趨明顯，黎巴嫩當局鎖定一批被扣在港區長達6年的2750噸硝酸銨，因附近出現高溫熱源而引發大爆炸。

錯誤消息 ─ 煙火工廠爆炸

貝魯特港區4日傍晚6點大爆炸的瞬間及前後，現場情景由許多在場民眾紀錄下來，很快就在推特、臉書等社群網站和論壇擴散，也包括通訊軟體WhatsApp；然而在官方釐清情況之前，最先廣為流傳的謠言即是「煙火工廠發生爆炸」。BBC報導，由於影片中濃厚的煙柱裡，能明顯看見無數次的爆裂火花，還有清晰可聞宛如鞭炮連串炸開的聲音，因此一時間類似推文充滿了推特。

▼港區2750噸的硝酸銨爆炸。（圖／翻攝自推特「@convergingworld」）

▲▼黎巴嫩貝魯特大爆炸。（圖／翻攝自推特「@convergingworld」）

▲▼黎巴嫩貝魯特大爆炸。（圖／路透）

▲街上民眾紛紛拿起手機錄影、拍照。（圖／路透）

謠言 ─ 核彈攻擊

與此同時，另一個在推特上廣為討論的謠言即是「核彈攻擊」，而爆炸產生的蕈狀雲就是鐵證。其中一則推文指出爆炸規模應是原子彈造成，儘管該推文已遭刪除，但早已被超過100萬用戶追蹤的官方推特帳號分享，還得到數以千計的按讚及分享。

多名專家很快就「核彈攻擊」的謠言進行澄清，雖然蕈狀雲是核彈爆炸的清楚標誌之一，但其他現象如閃瞬即逝的刺眼強光，以及能在頃刻間燒死生物的高溫，均沒有在此案出現。此外，蕈狀雲並非核彈獨有，專家指出蕈狀雲的產生是由於潮濕的空氣受到強力高壓，導致水氣瞬間凝結成雲霧的狀況，只要能量足夠就能產生此現象。

陰謀論 ─ 外國勢力入侵

根據極端主義專門的倫敦智庫「戰略對話研究所」觀察顯示，在貝魯特及黎巴嫩當局仍深陷混亂之中時，極右派開始在臉書、美國網路論壇「Reddit」、「4chan」和加密通訊軟體「Telegram」上帶起風向。許多毫無事實根據的陰謀論開始指向外國勢力，如這是一起美國、以色列，或黎巴嫩主要的反對黨 ─ 擁有軍事力量的真主黨（Hezbollah）所為。分離主義的新聞媒體甚至主流媒體，竟也都對此爭相報導，主要認為是以色列導彈攻擊，也可能出自真主黨的炸彈或導彈襲擊。

▼網傳以色列總理納坦雅胡2018年在聯合國大會上指出貝魯特爆炸位置，此為假消息。（圖／翻攝自推特「@SamPancher」）▲▼網傳以色列總理納坦雅胡2018年在聯合國大會上指出貝魯特爆炸位置，假消息。（圖／翻攝自推特「@SamPancher」）

▲▼貝魯特港區與國際機場相距9公里。（圖／翻攝自「Google Map」）

▲貝魯特港區與國際機場相距9公里。（圖／翻攝自「Google Map」）

其中一張照片被以「看圖說故事」的方式在網上散布，圖片中的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），於2018年出席聯合國大會時，在台上拿著貝魯特港區的地圖看板，食指對準爆炸地點，而看板標題寫著「貝魯特 ─ 精準導彈」。

事實上，納坦雅胡手中的圖片並沒有經過網友後製，他確實指著貝魯特城內的「地點1」（SITE 1），但位置是在國際機場上方接近足球場的區域，發生爆炸的港區則在北方9公里之遙，並不在看板上；他當時指著地點1，是向各國說明真主黨在該地藏有大量武器裝備。以色列政府的匿名官員也在未經官方授權下，於事發第一時間緊急向外界澄清非該國軍隊所為。

陰謀論 ─ 總統帶頭加油添醋

美國總統川普當天在防疫簡報上接受記者訪問，聲稱自己在聽取美軍高層的簡報後，一致認為情況很像「恐怖攻擊」；然而稍晚國防部就出面澄清，並沒有任何人指涉或甚至暗示事件和恐攻有關，黎巴嫩當局對川普的言論更是嗤之以鼻。

「戰略對話研究所」的柯利佛（Chloe Colliver）指出，「我們也看到總統川普聲稱爆炸是一起攻擊，在過去24小時內，為網路陰謀論和假消息的傳播推波助瀾，展示了偏頗的言論和溝通在危機時刻，能帶來什麼樣的風險。」

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