離火星更近一步！SpaceX「巨桶」SN-5測試影片釋出　成功跳高150公尺

▲千里之行始於足下！偉大的太空之旅都是從無數次的測試中淬煉而出！巨桶搖晃上升的影片超療癒。

實習記者簡立宇／綜合報導



太空探索技術公司（SpaceX）的「飛龍2號」（Crew Dragon）成功帶著2位太空人，對接到國際太空站，並在2日返回墨西哥灣海面，挑戰海上降落。此外，還有一個驚人的突破，就是「SN-5的150公尺跳躍測試」成功，官方頻道釋出了這段測試影片，巨大的鋼桶緩緩上升，推進器噴出長長的火柱，將SN-5送上天空150公尺，隨後降落在地面。

根據《spaceflightnow》報導，該測試組合了全尺寸的燃料箱與猛禽火箭發動機（Raptor engine），在全速運轉下，可以產生440,000磅推力，堪稱史上推力最強的「甲烷燃料火箭發動機」！

不過，由於這只是測試用的，所以沒有鼻錐跟尾翼，但是高30公尺，直徑9公尺的SN-5還是非常巨大，如果加了鼻錐會變成50公尺高，大概是一架波音747身長的一半。

▼SN-5沒裝上鼻錐跟尾翼的模樣，有點像不鏽鋼環保吸管。（圖／翻攝自SpaceX官網）

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）表示，將會再進行幾次短距離跳躍，來簡化發射過程，最後進入高空。測試影片中穿插了3個鏡頭，可以看到SN-5要降落前，打開了底部6支支架，靠近地面時火焰的熱氣讓畫面看起來像滾水一樣，最後停靠在著陸區，看的非常過癮。

在此之前的地面測試並不順利，SpaceX損失了4架星艦原形。然而每次的挫折對他們來說都是一種進步，轉移到下一代星艦是公司快速開發的過程之一。

NASA十分關切SpaceX的研發進度，科學任務部門主管祖布森（Thomas Zurbuchen）表示，NASA正在考慮用星艦火箭，在未來重返月球。美國國家航空航天局局長布里登斯汀（Jim Bridenstine）表示，SpaceX的星艦很可能改變「太空探索的遊戲規則」。