前殖民地伸援手！法總統馬克宏「秒決定出訪貝魯特」　3救援機運25噸物資送暖

▲ 法國總統馬克宏出訪貝魯特。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

貝魯特發生大爆炸後，法國第一時間對前殖民地黎巴嫩伸出援手，世界各國也紛紛表態願意提供援助。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6日將出訪貝魯特，外界預期法國將敦促黎巴嫩進行國內改革。目前罹難人數至少135人，5000多人受傷，港口官員被軟禁。

▲黎巴嫩首都貝魯特爆炸。（圖／達志影像／美聯社）



根據法新社報導，兩架軍用飛機5日從法國戴高樂機場起飛，機上有55民搜救人員和25噸醫療用品，其中50人是究員清理專家，另外5人是技術風險專家。第三架飛機由達飛海運集團公司（CMA-CGM）的執行長提供，他是出生於黎巴嫩的法國商人，帶著醫療設備和9人組成的醫療團隊在馬賽起飛。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）5日公開表示沉痛，並聲明法國會對黎巴嫩提供援助，讓黎巴嫩人民知道，「在困難時期可以指望法國。」巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）也宣布，將提供10萬歐元（約348萬台幣）緊急援助金，5日午夜，巴黎鐵塔熄燈，為受難者默哀。

黎巴嫩近年陷入嚴重的經濟衰退，失業率高達25％，全國超過3分之1人口生活在貧窮線下。去年10月爆發了有史以來最大規模抗議，導致總理請辭。今年初再發生群眾遊行，與安全部隊發生衝突。再加上2月之後疫情爆發，黎巴嫩國內經濟大崩潰，爆炸事件使情勢雪上加霜。

在2018年的巴黎會議中，法國已經在有條件的情況下向黎巴嫩認捐了110億美元（約3300億台幣）。兩週前，法國外交部長勒德里安曾訪問黎巴嫩，期間明確表示，除非黎巴嫩當局採取「可靠且認真的改革措施」，否則法國會暫時保留資助黎巴嫩的資金。勒德里安說，港口爆炸的的穀倉也需要關注，可能會導致糧食短缺。

巴黎檢察官海茨（Remy Heitz）證實，有21名法國公民在爆炸中受傷，已利用管轄權展開調查。